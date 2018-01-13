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5 TL karşılığında bakın ne yapıyor!

İzmir'de yaşayan 67 yaşındaki Nur Türkay, her gün Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde oturup, 5 TL'ye dert dinliyor.

13 Ocak 2018 Cumartesi 11:35
5 TL karşılığında bakın ne yapıyor!

Yol kenarına koyduğu taburesine oturan Türkay, kartona yazdığı '5 TL'ye dert dinlenir' yazısıyla görenlerin dikkatini çekiyor. Derdi tasası olanlar 5 lira karşılığında Türkay'a içini döküyor. İnsanların daha çok ayrılık ve aşk gibi konularda kendisiyle dertleştiğini söyleyen Nur Türkay, "Çok insanın derdi var, millet dolu. Benden akıl isteyenler oluyor. Yaşadıkları durumu anlatıp sıkıntıdan nasıl kurtulacağına dair bana akıl danışıyorlar. Ben de yaşım ve deneyimlerim doğrultusunda onlara yardımcı oluyorum. İnsanlar için ayrılık ve aşk sorunları daha önemli. İşsiz ve parasız da olsalar bana sevgililerini anlatıyorlar. Her yaştan insan gelip konuşuyor" dedi.

Her gün sabahtan akşama kadar dert dinleyen Türkay, bazı günler 50 lira bazı günler 200 lira kazandığını söyleyerek "Ama para geldiği gibi gidiyor. Sokak hayvanlarına mama alıyorum. 3 ayda bir yaşlılık maaşım olsa da herkesin geçim derdi var" diye konuştu.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 11:35
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