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5 terörist öldürüldü

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında, bir süre önce yapılan hava destekli operasyonda 5 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 21:32
5 terörist öldürüldü

Kars İl Jandarma Komutanlığı koordinesindeki güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK'ya yönelik Kağızman ilçesi kırsalında bulunan Çemçe bölgesinde 7 Ağustos'ta yapılan operasyonda 2 teröristin ölü ele geçirilmesi sonrası operasyon genişletildi.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için genişletilen hava destekli operasyonun devamında ise 8 Ağustos'ta aynı bölgede 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Kars Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, operasyonda toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek bu teröristlerin kimliklerinin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, öldürülenlerin "Ali Direj", "Gelhat", "Hayri", "Rüstem" ve "Erez" kod adlı teröristler olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 21:32
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