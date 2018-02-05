5 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Anında hesabı soruldu

Afrin kuzeydoğusundaki Horoz tepesinde ABD’nin verdiği tanksavarla 5 askerimizi şehit eden teröristler bölgeye gece yapılan operasyonla öldürüldü. Şeyh Horoz’daki 17 PKK’lının cesetleri yan yana dizildi

Mehmetçik, Afrin kuzeydoğusundaki Horoz tepesinde ABD ikramı tanksavarla 5 askerimizi şehit eden teröristleri kalleş tuzaktan birkaç saat sonra temizledi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin karadan ve havadan başlattığı bombardıman sonrası akşam saatlerinde bölgeye intikal eden komandolar, o tepedeki 17 teröristin cesedini yan yana dizerek şehitlerimizin intikamını aldı. Operasyon, birkaç gün önceki Darmık temizliğinde olduğu gibi ‘sıfır zayiatla’ noktalandı. Şu an Şeyh Horoz köyü ve çevresi PKK’dan tamamen arındırılmış durumda.

BURSEYA-BÜLBÜL BİRLEŞTİ

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 15. gününde Mare, Azez ve Kilis sınır hattında konuşlu topçu bataryaları, çok namlulu roketatarlar, insansız hava araçları ve obüsler faaliyetteydi. Terör noktalarının vurulmasına Türk savaş uçakları da destek verdi. PKK’lıların sivil yerleşim birimlerine dönük saldırılarda kullandığı kamufle araçlar ve mevziler de istihbarat birimleri tarafından tespit edildi; bu kapsamda en az 8 noktanın hassas atışlarla imha edildiği öğrenildi. Burseya Dağı ve Bülbül hattının birleştirilmesiyle birlikte teröristler, sınırın hemen güneyindeki Kefer Cenne, Meydanki gibi iç bölgelere kaçmaya başladı. İHA ve SİHA’larca günün her saati gözetlenen teröristler kaçarken çoğunlukla sivil elbiseler giymeyi ve köylerden gasp ettikleri araçlarla yol almayı tercih ediyor.

KİLİS İÇİN GÖREVDEYDİLER

Cumartesi günü Şeyh Horoz bölgesinde ABD’nin PKK’ya verdiği antitank füzesiyle şehit edilen 5 Mehmetçiğin, Kilis’e yönelik roket tehdidini ortadan kaldırma amaçlı olarak görevli olduğu öğrenildi. Mehmetçiklerin şehit edildiği Şeyh Horoz köyü, Bülbül nahiyesi ile Der Suvan köyleri arasında kalan stratejik nokta olma özelliği taşıyor. Darmık Dağı-Şeyh Horoz hattı PKK’dan temizlendi. Şimdi sırada Der Suvan, Dikmetaş, Arap, Zeytuniyye, Amude, Hafterun ve İkidam köyleri var. Bu alanlar teröristlerin işgalinden kurtarıldığında Kilis il merkezi PKK füze ve havanlarının menzilinden önemli ölçüde çıkmış olacak.