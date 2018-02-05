Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

5 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Anında hesabı soruldu

Afrin’in kuzeydoğusundaki Horoz tepesinde, ABD yapımı tanksavarla 5 askerimizi şehit eden teröristler öldürüldü. TSK’nın karadan ve havadan başlattığı bombardıman sonrası komandolar akşam saatlerinde bölgeye intikal etti. Buradaki 17 teröristi etkisiz hale getirildi. Şeyh Horoz köyü ve çevresi de PKK’dan temizlendi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 07:50
5 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Anında hesabı soruldu

Afrin kuzeydoğusundaki Horoz tepesinde ABD’nin verdiği tanksavarla 5 askerimizi şehit eden teröristler bölgeye gece yapılan operasyonla öldürüldü. Şeyh Horoz’daki 17 PKK’lının cesetleri yan yana dizildi

Mehmetçik, Afrin kuzeydoğusundaki Horoz tepesinde ABD ikramı tanksavarla 5 askerimizi şehit eden teröristleri kalleş tuzaktan birkaç saat sonra temizledi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin karadan ve havadan başlattığı bombardıman sonrası akşam saatlerinde bölgeye intikal eden komandolar, o tepedeki 17 teröristin cesedini yan yana dizerek şehitlerimizin intikamını aldı. Operasyon, birkaç gün önceki Darmık temizliğinde olduğu gibi ‘sıfır zayiatla’ noktalandı. Şu an Şeyh Horoz köyü ve çevresi PKK’dan tamamen arındırılmış durumda.

BURSEYA-BÜLBÜL BİRLEŞTİ

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 15. gününde Mare, Azez ve Kilis sınır hattında konuşlu topçu bataryaları, çok namlulu roketatarlar, insansız hava araçları ve obüsler faaliyetteydi. Terör noktalarının vurulmasına Türk savaş uçakları da destek verdi. PKK’lıların sivil yerleşim birimlerine dönük saldırılarda kullandığı kamufle araçlar ve mevziler de istihbarat birimleri tarafından tespit edildi; bu kapsamda en az 8 noktanın hassas atışlarla imha edildiği öğrenildi. Burseya Dağı ve Bülbül hattının birleştirilmesiyle birlikte teröristler, sınırın hemen güneyindeki Kefer Cenne, Meydanki gibi iç bölgelere kaçmaya başladı. İHA ve SİHA’larca günün her saati gözetlenen teröristler kaçarken çoğunlukla sivil elbiseler giymeyi ve köylerden gasp ettikleri araçlarla yol almayı tercih ediyor.

KİLİS İÇİN GÖREVDEYDİLER

Cumartesi günü Şeyh Horoz bölgesinde ABD’nin PKK’ya verdiği antitank füzesiyle şehit edilen 5 Mehmetçiğin, Kilis’e yönelik roket tehdidini ortadan kaldırma amaçlı olarak görevli olduğu öğrenildi. Mehmetçiklerin şehit edildiği Şeyh Horoz köyü, Bülbül nahiyesi ile Der Suvan köyleri arasında kalan stratejik nokta olma özelliği taşıyor. Darmık Dağı-Şeyh Horoz hattı PKK’dan temizlendi. Şimdi sırada Der Suvan, Dikmetaş, Arap, Zeytuniyye, Amude, Hafterun ve İkidam köyleri var. Bu alanlar teröristlerin işgalinden kurtarıldığında Kilis il merkezi PKK füze ve havanlarının menzilinden önemli ölçüde çıkmış olacak.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 07:50
  1. Afrin
  2. şehit
  3. PKK

YORUM YAZ

  • MehmetMehmet1 sa önce
    Sehitler ölmez ibreti alemdir kokmaz çürümez tuzak kuran KahpelerI kahru perişan et yarabbim ailelerine sabır ver
  • kemalkemal1 sa önce
    İntikam alındı sayılmaz 1 şehide 1000 piç ölmedikçe intikam alınmış olmaz.
  • Hakikat Hakikat 1 sa önce
    Sıfır zayiat.. Neyin kafasını yaşıyorsunuz. Teröristlerde su tabancasımı var zannediyorsunuz. ABD nin son aistem silahlarına karşılık iyi mücadele veriliyor. Helal aslanlara
  • Ne yazar Ne yazar 1 sa önce
    Askerimiz şehit olduktan sonra isterse bin tanesi ölsün
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İtalya'daki ırkçı saldırgan yakalandı
  1. İtalya'daki ırkçı saldırgan yakalandı
  2. Yerli otomobil için ilk rapor Bursa'dan
  3. Başbakan Binali Yıldırım PKK'nın..
  4. ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden..
  5. İcradan satılık tarım arazisi
  6. Ücretli öğretmenlerin sözleşmeli..
  7. 'Adalet ve demokrasi' dedi, tehditle..
  8. Milli motor müjdesi
  9. Van'da 57 kilo eroin ele geçirildi: 2..
  10. İstanbul Boğazı'nda dev tatbikat film..
  11. Dünyaca ünlü yıldız itiraf etti:..
  12. Dolar haftaya nasıl başladı?
  13. Türkiye tarih yazdı! İki katı büyüdü...
  14. MEB 2018 hedeflerini açıkladı
  15. Ahlâksız dizi ve filmlerle toplum..
  16. Mısır’dan İsrail’e 'vur' izni!
  17. Emekliler için yeni istek! 224 lira..
  18. ABD'li dünya devi Türkiye'den çekiliyor!
  19. PKK, Afrin'e terörist yığıyor!..
  20. 19 tabip odası milletin yanında
ABD 6 askerimizi şehit etti!
ABD 6 askerimizi şehit etti!
Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!
Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!
Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
ABD şokta...Ölenlerin sayısı 53 oldu!
ABD şokta...Ölenlerin sayısı 53 oldu!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
Karamollaoğlu: HDP'lilerle de tokalaşacağız…
Karamollaoğlu: HDP'lilerle de tokalaşacağız…
Bayrak astırılmadı mı? TSK'dan flaş NATO açıklaması!
Bayrak astırılmadı mı? TSK'dan flaş NATO açıklaması!