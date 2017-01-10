5 polise FETÖ tutuklaması

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 polis tutuklandı.

5 polise FETÖ tutuklaması
Eklenme: 10 Ocak 2017, 17:39
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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında, polis memurları Aydın Ş, Ertuğrul Y, Yaşar A, Gürbüz B. ve Halil Y, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

 
EtiketlerAydınNevşehirCumhuriyet Başsavcılığı
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