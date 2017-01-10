5 polise FETÖ tutuklaması

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında, polis memurları Aydın Ş, Ertuğrul Y, Yaşar A, Gürbüz B. ve Halil Y, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Eklenme: 10 Ocak 2017, 17:39
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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında, polis memurları Aydın Ş, Ertuğrul Y, Yaşar A, Gürbüz B. ve Halil Y, gözaltına alındı.