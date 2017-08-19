5 oyuncunun bedeli: 28.2 milyon tl

Aslan, kadroda düşünmediği ancak yüksek paralar ödediği oyuncularla bir an önce yollarını ayırıp, hem finansal açıdan rahatlamak hem de yeni transferlere katkıda bulunacak bütçe yaratmaya çalışıyor. Cim Bom’un yeni sezon planlarından Luis Cavanda, Hakan Balta, Nigel De Jong ve Ryan Donk’un yanı sıra teklif gelmesi halinde Lionel Carole yer almıyor. Hakan Balta’nın 1 yıllık sözleşmesi var ve yılda 1 milyon 250 bin Euro kazanıyor. Nigel De Jong’un tıpkı Hakan gibi kontratı sezon sonunda bitiyor ve 2.5 milyon Euro alıyor.



Bazı teklifler var



Kontratının son sezonundaki bir başka isim Ryan Donk’un yıllığı 1.5 milyon Euro, 2 yıllık sözleşmesi daha bulunan Cavanda’nın ise 875 bin Euro. Fransa’dan bazı kulüplerin ilgilendiği öğrenilen Carole’un anlaşması da 2019 yazında bitiyor ve 700 bin Euro kazanıyor. Yönetim eğer bu 5 futbolcu ile yolları ayıramazsa, kasasından bu sezon toplamda 6 milyon 825 bin Euro (28.2 milyon TL) çıkacak.



UEFA açıklaması



Yeni sezon öncesi yapılan transferlere yüksek paralar ödenmesi üzerine UEFA’nın, Galatasaray’dan rapor almak için harekete geçtiği haberleri ortaya atıldı. Ancak Sarı-Kırmızılı kulübün yetkilileri, Avrupa futbolunun patronu UEFA’dan böyle bir talep gelmediğini belirterek, “Transferler, belirlenen bütçelerle yapılıyor. Onlarla yaptığımız anlaşmayı ihlal eden bir durum yok” ifadelerini kullandı.