Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

5 oyuncudan kendilerine kulüp bulmaları istendi!

Bu sezon Barcelona formasıyla henüz sahaya çıkamayan Arda Turan'dan Ocak ayında kendisine kulüp bulması istendi.

27 Ekim 2017 Cuma 23:27
5 oyuncudan kendilerine kulüp bulmaları istendi!

Arda Turan'ın Barcelona serüveni sona mı eriyor? Bu sezon takımında kadroya dahi giremeyen milli futbolcunun da aralarında bulunduğu beş futbolcuya Barcelona tarafından kapı gösterildi. 

Barcelona'ya yakın gazetelerden Sport'un haberine göre; Arda Turan, Aleix Vidal, Andre Gomes, Paco Alcacer ve Thomas Vermaelen'e, "Ocak ayından kendinize kulüp bulun" denildi. El Mundo Deportivo ise uzun süredir Philippe Coutinho'nun peşinde olan Barcelona'nın, Brezilyalı oyuncuyu Ocak ayında transfer etmek istediği ve bunun için forma şansı bulamayan oyuncularının maaş yükünden kurtulmak istediği yazıldı.

Sport'ta Arda için ayrıca, "Yaz döneminde de satış listesindeydi, ama sözleşmesi üç yıl daha sürdüğü için ayrılmayı istemedi. Türkiye'ye veya Çin'e gidebilirdi ama bunu tercih etmedi" denildi. 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 23:27
  1. Barcelona
  2. Arda Turan
  3. Arda Turan trasnsfer
  4. Barcelona transfer
  5. Aleix Vidal
  6. Andre Gomes
  7. Paco Alcacer
  8. Thomas Vermaelen
    CHP'lileri çıldırtan fotoğraf
    CHP'lileri çıldırtan fotoğraf
    Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
    Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
    Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
    AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
    AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
    TSK sayı verdi, çok sayıda ölü var
    TSK sayı verdi, çok sayıda ölü var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.10.2017
    Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...
    Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...
    Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...
    Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...