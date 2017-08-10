5 Müslüman kefaretle serbest bırakıldı
Suriye'de katil Esed rejiminin hapishanede esir olarak tuttuğu 5 Müslüman mahkum kefareti ödenmesi sonucu özgürlüğüne kavuştu.10 Ağustos 2017 Perşembe 21:07
YENİAKİT.COM.TR - Suriye'de baas rejiminin hapishanelere alınan Müslümanların zulümleri bitmek bilmezken sevindirici haber bugün Suqaylabiyah bölgesinden geldi.
Rejim hapishanelerinde bulunan 5 Müslüman, akrabalarının kefaret parasını ödemesiyle özgürlüğünbe kavuştu.
Hama'nın kuzeyinde bulunan hapishane'den çıkış yapan Müslümanlar İdlib merkez'e götürüldü.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr