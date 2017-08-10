Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

5 Müslüman kefaretle serbest bırakıldı

Suriye'de katil Esed rejiminin hapishanede esir olarak tuttuğu 5 Müslüman mahkum kefareti ödenmesi sonucu özgürlüğüne kavuştu.

10 Ağustos 2017 Perşembe 21:07
5 Müslüman kefaretle serbest bırakıldı

YENİAKİT.COM.TR - Suriye'de baas rejiminin hapishanelere alınan Müslümanların zulümleri bitmek bilmezken sevindirici haber bugün Suqaylabiyah bölgesinden geldi. 

Rejim hapishanelerinde bulunan 5 Müslüman, akrabalarının kefaret parasını ödemesiyle özgürlüğünbe kavuştu.  

Hama'nın kuzeyinde bulunan hapishane'den çıkış yapan Müslümanlar İdlib merkez'e götürüldü. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 21:07
  1. Suriye
  2. Özgür Suriye Ordusu
  3. Müslümanlar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öfkeli koca karısını 6 yerinden vurarak öldürdü
    1. Öfkeli koca karısını 6 yerinden..
    2. "Kavgayı bırakalım, köylünün fındığına..
    3. ''Bağımsız Kürdistan'' için alimlerle..
    4. ABD'den 'Telafer' açıklaması: Oradan..
    5. Mascid-i Aksa ilk olarak nasıl inşa..
    6. Son dakika...İşgalciler hazırlanıyor...
    7. Trabzonspor'un yıldızı İngiltere'ye..
    8. Çin'den ABD'ye sert uyarı!
    9. Avrupa çöküşe doğru gidiyor...
    10. Pedofili sapkınlığı Batı'dan yayılıyor
    11. "Dinin emrettiği her alan Diyanet'in..
    12. 5 bin yıllık eski kenti ortaya..
    13. Çok sayıda canlı bomba aracı... 70..
    14. Taksitle kiralık katil tutmuş!
    15. DEAŞ'tan baskın... çok sayıda asker..
    16. Demirören'den flaş 'Fatih Terim'..
    17. Diyanet mülteci ve uyuşturucu için..
    18. 5 Müslüman kefaretle serbest bırakıldı
    19. Uydudan görüntülendi.. Saldırı..
    20. Son 10 yılın en büyük güneş..
    FETÖ yeni televizyon kanalı kurdu!
    FETÖ yeni televizyon kanalı kurdu!
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Baydemir: Kılıçdaroğlu tutuklanırsa...
    Baydemir: Kılıçdaroğlu tutuklanırsa...
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!