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5 liraya dert dinliyor, çay bedava!

Dert babası Tokat'ta! Çay ocağı işleten 24 yaşındaki Mustafa Doğan, iş yerinin camına "Dert dinlenir 5 TL. Çay kahve bizden" yazısı astı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:08
5 liraya dert dinliyor, çay bedava!

Tokat merkezinde çay ocağı işletmeciliği yapan Mustafa Doğan, müşterilerinin sürekli dert anlatmasından esinlenip, iş yeri camına 'Dert dinlenir 5 TL. Çay Kahve bizden' yazısı astı. Doğan, müşterilere çay dağıtırken sık sık dert anlatma durumu ile karşılaştığını belirterek aklına böyle bir fikir geldiğini ifade etti.

"GENELLİKLE EKONOMİK SIKINTILARINI ANLATIYORLAR"

Yazıyı astıktan sonra derdini anlatmaya gelenlerin sayısının arttığını söyleyen Mustafa Doğan, "Genellikle esnafımız dükkanlarının işlemeyişini, ekonomik sıkıntıları anlatıyor. Hanımı ile tartışan, çocuğuna kızan, dükkanı batıran gelip dertlerini anlatıyor. Ben bu kadar talep göreceğini düşünmemiştim." dedi.

SOHBET EDİP RAHATLATIYOR

Müşteriler de çay kahve içerken, aynı zamanda işletme sahibiyle sohbet edip sıkıntılarını anlatarak rahatladıklarını belirterek, uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:08
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