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5 liralık hesabı az bulduğu için katliam yapmış

Malatya’da, 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı olayda 5 lira gelen hesapla rencide edildiğini düşünen gencin dehşet saçtığı ortaya çıktı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 09:46
5 liralık hesabı az bulduğu için katliam yapmış

Malatya'da 20 Mart 2017'de bir kafede meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede; cinayetin işlendiği gün "Pisiko" lakaplı Hakan Kaba'nın (32) kız arkadaşlarıyla müşteri olarak kafeye gittiği ve yanındakilere yüksek sesle bağırarak tartıştığı, bir müddet sonra kasaya giderek hesabı sormaksızın 100 lirayı kasadaki görevliye doğru attığı yer aldı.

İddianameye göre kasadaki görevli daha önce de aynı kafeye gelen Kaba'ya "jest" olsun diye hesabın 5 lira olduğunu söyledi. Bu düşük hesapla rencide edildiğini düşünen Hakan Kaba ile kafede çalışanlar arasında tartışma yaşandı.

İddianameye göre; aynı akşam Hakan Kaba beraberinde kardeşi Enes Kaba ve 7 arkadaşı ile birlikte kafeye gitti. Kaba, yanlarına gelen işletmeci Aykut Ökten'den 50 bin lira haraç istedikten sonra tabancayla Ökten'in bacağına doğru ateş etti. Ökten de üzerindeki tabanca ile Kaba'ya ateş açtı. İki grup arasındaki silahlı kavgada Kaba'nın yanı sıra Burak Akpınar (21), Erdinç Barutçu (23) ile kafe işletmecilerinden Serdar Ökten (41) öldü.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 09:46
  1. Malatya
  2. Pisiko
  3. Aykut Ökten
  • T.KT.K10 sa önce
    Adam òlmùs neyinle okuyorsun
  • HocaHoca11 sa önce
    İp yokmu Laaaa ip.. ce. ha. pa lidir la mutlaka idam edilmelidir kesilmeli yakilmalıdır..
  • ??11 sa önce
    Hangisi? Kaba zaten ölmüs.
  • Osmanlı1453Osmanlı145311 sa önce
    Hesabı şimdi öde. Bunlar haraç çetesi. Eskiden çoktu. Şimdi herkes kabadayı herkesde silah var akıllı olun haramzadeler. Nefsi müdafa var. Alnına çakarlar
  • GhostiGerGhostiGer11 sa önce
    İdam yasasını çıkarın artık referandum istiyoruz...
  • Reis SevdalısıReis Sevdalısı11 sa önce
    bu katliyamı yapan kesin chpkklıdır iyice araştırılsın eyer öyleyse kılısdar acilen idam edilsin.
  • yazıYORUMyazıYORUM12 sa önce
    İşletmeciye yazık olmuş Allah amelince muamele eylesin, bu dünyadan bir kaç pisliği temizlemiş olması öte tarafta hayrına sayılır inşaallah
  • AzrailAzrail12 sa önce
    Adam olmus iyi de olmus... cehennemden muhebbet yedi o.
  • muhittinmuhittin12 sa önce
    adam olmus ne 8 senesi :)
  • Ahmet KoçakAhmet Koçak12 sa önce
    ahhh gurur ve kibir hem dünyayı hem ahireti yakar.ALLAH korusun.amin.
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