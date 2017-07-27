5 Korumasını bir anda öldürdüler... şimdi savunmasız...

Afganistan'da yerel kaynakların paylaştığı habere göre savaşın şiddetli bir şekilde devam ettiği Ferah bölgesinde, yolun kenarına yerleştirilen mayının patlaması sonucu Ferah valisi ve 5 koruması öldü. Saldırıda ölen 5 koruma ve Vali hakkında resmi rakamlardan şuana kadar bir açıklama yapılmadı.

Ferah vilayetinde yer alan Haki Safid kent valisi Hacı Abdul Khaliq şubat ayında Taliban operasyonunda öldürülmüştü. Bölgede sürekli olarak atama yapılarak başa gelen üst düzey sorumlulara Afganistan genelinde suikastler düzenleniyor.

ıslahhaber