Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

5 Korumasını bir anda öldürdüler... şimdi savunmasız...

Afganistan'in en büyük vilayetlerinden bir tanesi olan Ferah merkezinin valisi ve 5 koruması öldü.

27 Temmuz 2017 Perşembe 16:45
5 Korumasını bir anda öldürdüler... şimdi savunmasız...

Afganistan'da yerel kaynakların paylaştığı habere göre savaşın şiddetli bir şekilde devam ettiği Ferah bölgesinde, yolun kenarına yerleştirilen mayının patlaması sonucu Ferah valisi ve 5 koruması öldü. Saldırıda ölen 5 koruma ve Vali hakkında resmi rakamlardan şuana kadar bir açıklama yapılmadı.

Ferah vilayetinde yer alan Haki Safid kent valisi Hacı Abdul Khaliq şubat ayında Taliban operasyonunda öldürülmüştü. Bölgede sürekli olarak atama yapılarak başa gelen üst düzey sorumlulara Afganistan genelinde suikastler düzenleniyor. 

ıslahhaber

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 16:45
  1. Ferah bölgesi
  2. Hacı Abdul Khaliq
  3. Ferah valisi
  4. Afganistan
  5. Haki Safid
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En fazla işsizlik bu alan mezunlarında
    1. En fazla işsizlik bu alan mezunlarında
    2. Devlet başkanı: Seçimlerde Trolleri..
    3. Yeni Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan..
    4. Demirören'in sorusu 'kovulan' Fatih..
    5. Herkes toplamaya gidiyor! Kilosu 20..
    6. Galatasaray imzayı attırdı
    7. Ecevit had bildirmişti...Demokrasi..
    8. Muslera 2021'e kadar Galatasaray'da!
    9. WhatsApp 1 milyarı aştı
    10. "Kudüs işgalci İsrail'den ancak böyle..
    11. İsrail, Mescid-i Aksa'ya saldırıyor!
    12. Bugün tanıtıldı... Akıllı telefonlar..
    13. Katar'dan flaş Türkiye açıklaması
    14. PKK: Kentin yarısını ele geçirdik
    15. Putin onayladı! 50 sene daha..
    16. Laikleri şoke uğrattı: Devlete değil..
    17. Cuma günü için 'seferberlik' çağrısı..
    18. Halk Yılmaz Vural’ı istiyor!
    19. Mescid-i Aksa'nın kapıları açıldı,..
    20. 5 Korumasını bir anda öldürdüler.....
    'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
    'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
    İlker Başbuğ'dan flaş açıklama!
    İlker Başbuğ'dan flaş açıklama!
    Türkiye az önce Osmanlı yanıtını verdi… ‘İsrail haddini bilmez…’
    Türkiye az önce Osmanlı yanıtını verdi… ‘İsrail haddini bilmez…’
    İsrail'den Erdoğan'a küstah sözler!
    İsrail'den Erdoğan'a küstah sözler!