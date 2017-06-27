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5 kilogram ete, 8,5 kilogram elmaya bedel

Günlük olarak ihtiyaç duyulan kalsiyum için tüketilmesi gereken yarım litre sütün, bu mineral açısından 5 kilogram ete, 6 kilogram patatese, 8,5 kilogram elmaya bedel olduğu belirtildi.

27 Haziran 2017 Salı 23:04
5 kilogram ete, 8,5 kilogram elmaya bedel

Günlük olarak ihtiyaç duyulan kalsiyum için tüketilmesi gereken yarım litre sütün, bu mineral açısından 5 kilogram ete, 6 kilogram patatese, 8,5 kilogram elmaya bedel olduğu belirtildi.

Balıkesir Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Reyhan İrkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 yaşından itibaren insan için gerekli günlük kalsiyum miktarının yarım litre sütle karşılanabileceğini söyledi.

İrkin, sütten alınan kalsiyumun diğer gıdalardan alınanlara göre daha sağlıklı, sindiriminin de daha kolay olduğunu belirterek, bir insan için gerekli kalsiyum için günde 2 bardak inek sütünün yeterli olacağını ifade etti.

Sütten alınan kalsiyumu diğer gıdalardan almak için bunların çok yüksek miktarlarda tüketilmesi gerektiğine dikkati çeken İrkin, "İhtiyaç duyulan kalsiyum için yarım litre süt yerine 5 kilogram et, 1,5 kilogram havuç, 6 kilogram patates, 8,5 kilogram elma veya 2,5 kilogram ekmek tüketilmesi gerekir ancak bu mümkün değil. Hem sindirilebilirlik hem de tüketilebilirlik açısından süt daha iyi bir kaynak." dedi.

İrkin, "Günlük olarak bir kişinin alması gereken kalsiyum miktarı büyüme çağı, emzirme ve gebelik dönemi hariç yaklaşık 800 miligram. Yarım litre sütte de 500-625 miligram kalsiyum bulunuyor." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 23:04
  1. Balıkesir
  2. Balıkesir Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç Dr. Reyhan İrkin
  3. sağlık
  4. süt
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