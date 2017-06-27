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5 kilo ete bedel

Kalsiyum için tüketilmesi gereken yarım litre sütün, mineral açısından 5 kilogram ete, 6 kilogram patatese, 8,5 kilogram elmaya bedel olduğu bildirildi.

27 Haziran 2017 Salı 19:04
5 kilo ete bedel

Gıda Mühendisi Dr. Reyhan İrkin, 1 yaşından itibaren insan için gerekli günlük kalsiyum miktarının yarım litre sütle karşılanabileceğini belirtti.

Dr. İrkin, sütten alınan kalsiyumun diğer gıdalardan alınanlara göre daha sağlıklı, sindiriminin de daha kolay olduğunu söyleyerek bir insan için gerekli kalsiyum için günde 2 bardak inek sütünün yeterli olacağını ifade etti.

İrkin, sütten alınan kalsiyumu diğer gıdalardan almak için bunların çok yüksek miktarlarda tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Reyhan İrkin, "İhtiyaç duyulan kalsiyum için yarım litre süt yerine 5 kilogram et, 1,5 kilogram havuç, 6 kilogram patates, 8,5 kilogram elma veya 2,5 kilogram ekmek tüketilmesi gerekir ancak bu mümkün değil. Hem sindirilebilirlik hem de tüketilebilirlik açısından süt daha iyi bir kaynak." dedi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 19:04
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