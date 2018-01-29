5 ile yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıiç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde 1 ila 3 derece azalacak, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 4

İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10

İzmir: Az bulutlu ve açık 13

Adana: Az bulutlu ve açık 16

Antalya: Az bulutlu ve açık 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri hafif kar yağışlı 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -3

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11