5 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ile Iğdır'da aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olması, yağış alan yerlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli ve Erzincan'da 24, Iğdır'da 22, Erzurum'da 16, Ağrı'da 15, Ardahan ve Kars'ta 13 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Tunceli'de 42, Erzincan'da 39, Iğdır'da 36, Erzurum ve Ağrı'da 35, Kars ile Ardahan'da 32 derece olması tahmin ediliyor.

Bölgede yağış almayan diğer illerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA