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5 il için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde olacağını bildirdi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:40
5 il için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemiz genelinde havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir"denildi.

Meteoroloji, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere tüm vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasındagüneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkat etmelerini istedi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:40
  1. Bingöl
  2. Tunceli
  3. Malatya
  4. Adıyaman
  5. Elazığ
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