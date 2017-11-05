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5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

05 Kasım 2017 Pazar 09:52
5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar hava aralıklı sağanak yağmurlu olacak.

Hava sıcaklığında 2-3 derece düşüş beklenen 5 ilde, rüzgarın güney ve güneydoğudan orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 09:52
  1. Malatya
  2. Elazığ
  3. Bingöl
  4. Tunceli
  5. Adıyaman
  6. rüzgar
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