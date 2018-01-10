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5 Haziran'da rakip Rusya

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile bir hazırlık maçı yapacak.

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:46
5 Haziran'da rakip Rusya

Rusya'da 5 Haziran 2018 Salı günü yapılacak karşılaşmanın yeri ve saati daha sonra açıklanacak.Türkiye ile Rusya, SSCB dönemi dahil A Milli Takımlar düzeyine bugüne kadar toplam 18 kez karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar 3 galibiyet alırken, rakip takım 14 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, bir maç ise berabere bitti. Türkiye'nin 8 golüne Rusya, 32 golle karşılık verdi.

İki takım, son kez 31 Ağustos 2016 tarihinde özel maçta Antalya'da karşılaşmış ve 0-0 berabere kalmıştı.

Milli Takımımız, 23 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti ve 28 Mayıs 2018'de İran ile Türkiye'de birer hazırlık maçı daha yapacak.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 13:46
  1. Türkiye ile Rusya
  2. SSCB
  3. A Milli Takım
  4. Ay-Yıldızlılar
  5. A Milli Futbol Takımı
  6. 2018 FIFA Dünya Kupası
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