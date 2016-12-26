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5 gündür mahsur kalan çoban köylüler kurtardı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle dağlık arazideki mağaralarda 5 gündür mahsur kalan çoban 66 yaşındaki Hüseyin Duran, köylüler tarafından kurtarıldı.

5 gündür mahsur kalan çoban köylüler kurtardı
Eklenme: 26 Aralık 2016, 09:13
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Ermenek'in Çamlıca Köyü'nde oturan Hüseyin Duran, yaklaşık 150 keçisiyle birlikte sonbaharda köye yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Sumak Mevkii'ndeki yaylaya gitti.

Havaların soğumasıyla birlikte o bölgede bulunan dağlık arazideki mağaralarda kalmaya başladı.

Ailesi de sık sık köyden Duran'a gıda malzemesi götürdü.

Ancak geçen çarşamba günü aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ailesi, Duran'ın yanına gidemedi.

Gıda malzemesi de azalan Duran, 5 gündür dağlık arazideki mağaralarda keçileriyle birlikte mahsur kaldı.

Bugün Köy Hizmetleri ekipleri Sumak Mevkii'ne giden ve kar nedeniyle kapanan yolun yaklaşık 1 kilometresini iş makinalarıyla açtı.

Dağlık arazi olduğu için yolun geri kalan kısmını ise köylüler imkanlarıyla küreklerle karı temizleyerek Duran'ın, mahsur kaldığı yere ulaştı.

Ardından Duran ve keçileri köyüne geri getirildi.

 
Etiketlerçobankaraman
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