Cloudflare

'5 günde bir yemek bulursak yiyorduk'

Suriye’de, Esed güçleri ve İran destekli milislerin kuşatma altında tuttuğu Halep’ten Türkiye’ye getirilenlerden Züheyir Muhammed Ali, “Yiyecek sıkıntımız çoktu. 5 günde bir yemek bulursak yiyorduk.” dedi.

'5 günde bir yemek bulursak yiyorduk'
Eklenme: 26 Aralık 2016, 00:37
Bu haber 18.811 kez okundu

Suriye’de, Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli milislerin kuşatma altında tuttuğu Halep’in doğusundan yaralı olarak İdlib’e, ardından da Türkiye’ye getirilen yaralılar, bombardıman altında aç ve susuz kaldıkları kentten kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Savaşın başlamasının ardından açlığa, susuzluğa ve bombardımana maruz kalan Halepliler, yaralanarak çıkmak zorunda kaldıkları topraklarında yaşadıklarını bir an olsun unutamıyor. Kuşatma altındaki Halep’te yaralanan ve açılan koridordan önce İdlib’e, ardından Türkiye’ye getirilen yaralılar, geride kalan yakınlarından haber alamamanın tedirginliğini yaşıyor.

“Suriye’yi Terk Etmeyi Düşünmüyorduk”

AA’da yer alan habere göre, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Haleplilerden Züheyir Muhammed Ali, ailesiyle açılan koridora kaçışı sırasında ayağından yaralandığını söyledi. Yaralı olması nedeniyle Hatay’a getirildiğini, ancak ailesinin Suriye’de kaldığını anlatan Ali, haber alamadığı 5 çocuğu ve eşinin hayatlarından endişe ettiğini dile getirdi.

Ali, Halep’te insanların bombardımanın yanı sıra açlık ve susuzlukla da mücadele ettiğini belirterek, “Yiyecek sıkıntımız çoktu. 5 günde bir yemek bulursak yiyorduk. İmkânlarımız çok kısıtlıydı, ilaç, elektrik, su yoktu. Ekmek dahi bulamıyorduk. Bugüne kadar ülkemizi terk etmedik. Terk etmeyi de düşünmüyorduk ancak bombardıman, açlık ve susuzluk artık bizi kaçma aşamasına getirdi.” diye konuştu.

“Halep Yaşanmaz Hâle Geldi”

Muhammed Ali’nin refakatçisi Beşir Hatip ise arkadaşına yardımcı olmak için Türkiye’ye geldiğini belirtti.

Hatip, Halep’in yerle bir olduğunu vurgulayarak, “Halep yaşanmaz hâle geldi. İnsanlar bir bidon su için 5 kilometre gitmek zorunda kalıyordu. Bu su da sağlıklı değil, pisti ve içinde kurtlar geziyordu. Ancak yapacak başka bir şeyimiz yok. Mecburen bunu tüketiyorduk. 2,5 aydır yıkanmadım.” ifadesini kullandı. 

medyatimes

 

 
EtiketlerHALEPİDLİBBeşşar Esed
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • "Gülen akıl hastanesine götürüldü"
  • El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan
  • FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...
  • Halep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladı
  • Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler
  • Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi!
  • Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...
  • Bakandan asgari ücret açıklaması: Yeterli değil!
  • Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'
  • Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...
  • Obama’dan flaş iddia: Eğer bir kez daha…
  • Bakan Nabi Avcı: İmam hatip okulları bir halk hareketidir
  • Uçağın düşüş nedeni şok etti!
  • İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.
  • Terör örgütü PKK'dan Barzani'ye cevap
  • Hacı olmak için Mekke'ye giden Yahudi! Şok!
  • Nazarbayev: Görüşmeler tamamlandı, biz hazırız!
  • Bakan Müezzinoğlu'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
  • Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler
  • Kahraman asker anlattı: DEAŞ'lı teröristler korkudan...
  • 'Son bir çarpışma bizi bekliyor!'
  • 'Batıdan başlayarak tüm dünyaya yayılıyor'
  • Başbakan: Ders almadıysanız beterini görürsünüz
  • Gülen hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Müslüman Kültür Merkezi'ne hain saldırı!Müslüman Kültür Merkezi'ne hain saldırı!

Kanada'nın Quebec eyaletinde 2 ay önce saldırı düzenlenen Mescit kundaklandı.

Halep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladıHalep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladı

Beşar Esed'ın, ailesiyle birlikte Halep'te bir Katolik kilisesini ziyaret ederek…

Haşdi Şabi ile DAEŞ arasında şiddetli çatışma!Haşdi Şabi ile DAEŞ arasında şiddetli çatışma!

Irak’ın Musul kentini DAEŞ’den geri almak için düzenlenen operasyonu katılan…

Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştilerTerör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler

Sincar’daki varlığı tehlikeye düşünce feryat eden terör örgütünün sesini İran…

Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyadaki sıcak noktaların sayısında azalma…

İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.

A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Eski MİT…

Uçağın düşüş nedeni şok etti!Uçağın düşüş nedeni şok etti!

Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Chapecoense'yi taşıyan yolcu uçağının inişe…

Al Jazeera'nın haber müdürü, ‘fitne’den gözaltına alındıAl Jazeera'nın haber müdürü, ‘fitne’den gözaltına alındı

Haber Müdürü Mahmud Hüseyin'in, aile ziyareti için geldiği Mısır'da halkı…

İsrail’in yeni korkusu: Obama görev süresi bitmeden bu kararı alırsa…İsrail’in yeni korkusu: Obama görev süresi bitmeden bu kararı alırsa…

Siyonist İşgal Rejimi İsrail Başbakanı Netanyahu, Obama'nın başkanlık süresi sona…