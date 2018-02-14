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5 G için güçbirliği

Turkcell ile Samsung, geleceği inşa etmek üzere önemli bir işbirliğine imza attı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:55
5 G için güçbirliği

Samsung ve Turkcell, 2018 yılında Türkiye’de 5G şebeke teknolojilerini değerlendirmek ve test etmek için iş birliği yapacak. Şirketler, iş birliğinin bir parçası olarak farklı kullanım alanlarını araştıracak. Bu ortaklık nihai olarak 5G teknolojilerinin ticarileştirilmesini hızlandırmaya ve Türkiye’nin dijital dönüşümünü desteklemeye yardımcı olacak. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim tarafından Güney Kore’de imzalanan iyi niyet mektubu kapsamında çeşitli senaryoları test etmek için 5G test ağları kurulacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 10:55
  1. Turkcell
  2. Samsung
  3. 5G teknolojisi
  4. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
  5. Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim

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