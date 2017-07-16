'5 FETÖ'cüyü öldürmeden Allah canımı almasın'

Yapmayın böyle insanları birbirine.düşürmekten başla birşey yapmıyorsunuz. Bu kadın bir cahillik etmiş bu sözcükleri sarfetmiş. SiZde haber diye bunu gündeme taşıyorsunuz ayıptır bu gazeteye yakışmayan davranışlar
vatansever1 sa önce
İnsallah idam gelirse,senin yerine devlet yapar teyzem..yok olurda bir daha kalkisirlarsa,senin yerine biz yapariz teyzem..rahat ol..
serhat1 sa önce
fetocu hakim ve savcı sayısı hala fazla sürekli bırakıyorlar fetocuları.......... buna bir dur demeklazım.... pkk ya daha güçlü vurulmalı arfin alınmalı