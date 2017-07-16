Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'5 FETÖ'cüyü öldürmeden Allah canımı almasın'

15 Temmuz Darbe Girişimi'nde damadını şehit veren acılı kayınvalide 'Ölmeden 5 FETÖ'cüyü gebertmezsem gözlerim açık gider' diyerek FETÖ'cü teröristlere ateş püskürdü.

16 Temmuz 2017 Pazar 12:46
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 12:46
  1. 15 temmuz
  • demirhandemirhan58 dk önce
    fazla DIRDIR edecegine git pensilvanya Fetö öldür
  • DeliDeli1 sa önce
    Millet delirmis 
  • ŞenolŞenol1 sa önce
    Yapmayın böyle insanları birbirine.düşürmekten başla birşey yapmıyorsunuz. Bu kadın bir cahillik etmiş bu sözcükleri sarfetmiş. SiZde haber diye bunu gündeme taşıyorsunuz ayıptır bu gazeteye yakışmayan davranışlar
  • vatansevervatansever1 sa önce
    İnsallah idam gelirse,senin yerine devlet yapar teyzem..yok olurda bir daha kalkisirlarsa,senin yerine biz yapariz teyzem..rahat ol..
  • serhatserhat1 sa önce
    fetocu hakim ve savcı sayısı hala fazla sürekli bırakıyorlar fetocuları.......... buna bir dur demeklazım.... pkk ya daha güçlü vurulmalı arfin alınmalı
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Mustafa Altıoklar Almanya'ya kaçtı
  1. Mustafa Altıoklar Almanya'ya kaçtı
  2. Dünya şampiyonunu locaya çorapsız..
  3. Deniz Yılmaz affedildi
  4. Galatasaray taraftarının Yasin Öztekin..
  5. 31 milletvekiline kötü haber! Dosyalar..
  6. İmam vaaz verirken provokasyon yapan..
  7. 'Limon satarım, Galatasaray'a gitmem...'
  8. Türkiye'nin "Şefkat"i Gazze'ye ulaştı
  9. Darbecilerin güldüren yalanlarını..
  10. Polisi şehit eden zanlı suç makinesi..
  11. Sakarya'da otomobil takla attı: 2 kişi..
  12. Erzurum'da çarpmamak için refüje..
  13. Samsun'da korkunç manzara! İki bina..
  14. 31 milletvekiline kötü haber!
  15. Bursa’da uyuşturucu satan oğlunu..
  16. Afganistan'da Taliban 8 askeri kaçırdı
  17. Anderson Talisca'nın cezası belli oldu
  18. Paranızı mutlaka alın! Başvurmayanın..
  19. 15 Temmuz'un yıl dönümünde Türkiye..
  20. Külliye önünde dua eden amca!
FETÖ'cü Hakan Şükür'den '15 Temmuz' paylaşımı!
FETÖ'cü Hakan Şükür'den '15 Temmuz' paylaşımı!
Şehitlere hakaret eden kişi yakalandı
Şehitlere hakaret eden kişi yakalandı
CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
'Böyle darbe mi olur' diyenleri zekasıyla alt üst eden adam
'Böyle darbe mi olur' diyenleri zekasıyla alt üst eden adam