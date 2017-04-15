5 FETÖ’cü daha tutuklandı

İzmir merkezli, Adana ve Antalya illerinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 16 FETÖ/PDY terör örgütü zanlısından 5’i daha tutuklandı.

5 FETÖ’cü daha tutuklandı
Eklenme: 15 Nisan 2017, 10:33

Çeşme Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Çeşme Grup Amirliği ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alınanzanlılar, 2 grup halinde Çeşme Adliyesi’ne çıkarıldı.

İlk gün Adliye’ye çıkarılan 8 kişilik gruptan, aralarında FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fethullah Gülen’i traş eden berber İ.G., müteahhit M.G. ve esnaf N.G. tutuklanmıştı. İkinci gün Adliye’ye çıkarılan 8 kişilik gruptan da M.V.B., M.D., Ş.Ö., S.K. ve Ö.G. tutuklanırken, A.U.S., İ.Z. ve E.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 
EtiketlerEmniyet MüdürlüğüAntalyaİzmirAdanaÇeşmeFethullah Gülen
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