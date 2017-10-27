Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

5 bin Arakanlı Müslüman sınırda mahsur kaldı

BMMYK Sözcüsü Khan, "Sınırın Myanmar tarafında 5 bin civarında Arakanlı Müslüman'ın mahsur kaldığı bilgisine ulaştık" dedi

27 Ekim 2017 Cuma 18:25
5 bin Arakanlı Müslüman sınırda mahsur kaldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Duniya Aslam Khan, yaptığı açıklamada, 25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 605 bine ulaştığını söyledi. 

Son günlerde Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki kamplara gelen sığınmacı sayısında düşüş yaşandığını ifade eden Khan, "Sınırın Myanmar tarafında 5 bin civarında Arakanlı Müslüman'ın mahsur kaldığı bilgisine ulaştık." dedi. 

''TEKNE BULAMIYORLAR'' 

Khan, Arakan eyaletindeki şiddet olaylarından kaçmaya çalışan sığınmacıların tekne bulamadıkları için nehrin Bangladeş yakasına geçemediklerini aktardı.

BM Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında konuşan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman ise 25 Ağustos'tan önce Bangladeş'e gelen sığınmacılarla birlikte bu ülkedeki kamplardaki Arakanlı Müslüman sayısının 817 bine ulaştığını bildirdi.

Millman, IOM'nin yaklaşık 395 bin aileye kendi barınaklarını kurmak için teçhizat yardımında bulunduğunu belirtti.

YEŞİL IŞIK AÇIKLAMASI 

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Bettina Luscher de toplantıda söz alarak "Arakan'ın kuzeyinde gıda yardım operasyonlarını yeniden başlatması için WFP'ye yeşil ışık yakıldı. Myanmar hükümetiyle detayları koordine etmek için birlikte çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

 

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 18:25
  1. Birleşmiş Milletler
  2. BM Cenevre Ofisi
    Gökçek’ten flaş açıklama: Yargıya gidiyorum
    Gökçek’ten flaş açıklama: Yargıya gidiyorum
    Cezaevinden çıkar çıkmaz kaçtılar
    Cezaevinden çıkar çıkmaz kaçtılar
    ATAK'ın en büyük rakibiydi... Üretimi durduruldu
    ATAK'ın en büyük rakibiydi... Üretimi durduruldu
    Barzani’yi şoka uğratan fotoğraf… Canlı yakalayıp diz çöktürdüler
    Barzani’yi şoka uğratan fotoğraf… Canlı yakalayıp diz çöktürdüler
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!