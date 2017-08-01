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5 bin 332 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 bin 332 adet kenevir ele geçirildi.

01 Ağustos 2017 Salı 11:46
5 bin 332 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Sur ilçesi Sarıkamış köyü Kavsan mezrası Ambar Çayı kenarları mevkisinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığına ilişkin elde edilen istihbari bilgiye istinaden dün şüpheli şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyonel faaliyet icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen unsurlarca icra edilen operasyon neticesinde, 5 bin 332 adet kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmayı müteakip yerinde imha edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:46
  1. Diyarbakır
  2. Sarıkamış
  3. Diyarbakır Valiliği
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