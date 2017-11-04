5 "Babayiğit"i heyecan sardı

YENİ AKİT / EKONOMİ SAYFASI - Yerli otomobili üretmeye soyunan ortak girişim grubunda yer alan Anadolu Grubu, BMC Otomotiv, Kıraça Grubu, Zorlu Grubu ve Turkcell bugüne kadar yaptıkları hizmetlerde kârlarını devamlı arttırarak ve yeni sektörlere göz kırparak bugünlere geldiler. İstihdama da büyük katkı sağlayan bu holdinglerin faaliyet alanları, markaları şöyle:



ALANLARINDA EN İYİLER



- Anadolu Grubu: 50 bini aşkın çalışanıyla faaliyetlerini yürütüyor. Enerji, perakende ve meşrubat yatırımları ile de bilinen grup ISUZU, KİA, Çelik Motor ve Anadolu Motor gibi markaları elinde bulunduruyor.



- BMC Otomotiv: Katar ortaklı olup savunma sanayiine projeler ürettiği gibi BMC markalı otobüs ve kamyonları ile biliniyor. Grubun 300 bini aşkın taşıt üretimi bulunuyor.



- Kıraça Holding: Karsan markalı ticari taşıtlar üretip satıyor. Grup otobüslerini ve minibüslerini ihraç da ediyor.



- Zorlu Grubu: Vestel markası ile biliniyor. 154 ülkeye ihracat yapan Vestel’in sadece Ar-Ge biriminde bin 600 eleman istihdam ediliyor. Enerji alanında da yatırımları bulunuyor.



- Turkcell: Mobil telefon ve internet hizmeti veriyor. 34.6 milyon müşteriye hitap eden operatör, yerli arama motoru ‘Yaani’ ile çıkış yaptı.

Yerli otomobil serüvenimiz

* 1961- Devrim isimli yerli otomobil projesi başlatıldı, 135 günde tasarlanıp üretildi. 29 Ekim töreni esnasında Cemal Gürsel’i taşıyan otomobil, protokol gereği benzin konulmadığı için yolda kaldı.



* 1966- İngiliz Rellant firması işbirliği ile motor ve şanzımanı Ford’dan alınarak Anadol üretildi.

* 2011- Erdoğan’ın “Yerli otomobil üretecek bir babayiğit aranıyor” çağrısıyla serüven yeniden başladı.



* 2015- TÜBİTAK önderliğinde SAAB’dan 9-3 modelinin fikri hakları satın alınarak yerli otomobil çalışmalar hız kazandı.



2017- Yerli otomobil üretimini 5 firmalı bir ortak girişim grubu yapacağı açıklandı.





