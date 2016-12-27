5 aylık bebek neler yapar?
- Kendisiyle ilgilenildiğinde gülümser ve sesler çıkarır.
- Seslere karşı tepki verir
- Kendisine özgü sesler çıkarır
- Gördüğü hareketleri taklit edebilir
- Her şeye dokunmak, tutmak ve tatmak ister
- Elindeki nesneyi diğer eline alabilir
- Yavaş yavaş emekleme hareketleri yapar
- Tanımadığı kişilere karşı tepki gösterir
5 aylık bebekle nasıl oynanır?
- Bebeğinizi sık sık kucaklayın ve sevi gösterin
- Bebeğinizi başka bebeklerle tanıştırarak iletişim kurmasını sağlayın
- Bebeğinizin çıkardığı sesleri taklit edip onu konuşmaya teşvik edin
- Bebeğinize şarkılar söyleyin
- Yatak üstüne takılan oyuncakalrı kaldırın Aksi takdirde istenmeyen kazalar meydana gelebilir
5 aylık bebek nasıl beslenmelidir?
- Anne sütü veya mama vermeye devam edin
- Gerekli olmadığı takdirde bir yaşından önce inek sütü vermeyin
- Doktor katı gıdalara başlamanızı söylediyse her besini tek tek ve bir iki kaşıkla verin
- Bebeğiniz doyduğunu belirttiğinde yedirmeyi bırakın
5 aylık bebeğin bakımı nasıl yapılır?
- Bebeğinizi yanlız başına bırakmayın
- Evinizi bebek için güvenli hale getirin
- Masa, sehpa gibi eşyaların sivri köşeli olmamasına dikkat edin
- Kablo gibi araç gereçleri ortadan kaldırın