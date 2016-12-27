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5 aylık bebek neler yapar?

5 aylık bebek neler yapabilir? Detayları haberimizde!

5 aylık bebek neler yapar?
Eklenme: 27 Aralık 2016, 11:23
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5 aylık bebek neler yapar?

- Kendisiyle ilgilenildiğinde gülümser ve sesler çıkarır.

- Seslere karşı tepki verir

- Kendisine özgü sesler çıkarır

- Gördüğü hareketleri taklit edebilir

- Her şeye dokunmak, tutmak ve tatmak ister

- Elindeki nesneyi diğer eline alabilir

- Yavaş yavaş emekleme hareketleri yapar

- Tanımadığı kişilere karşı tepki gösterir

5 aylık bebekle nasıl oynanır?

- Bebeğinizi sık sık kucaklayın ve sevi gösterin

- Bebeğinizi başka bebeklerle tanıştırarak iletişim kurmasını sağlayın

- Bebeğinizin çıkardığı sesleri taklit edip onu konuşmaya teşvik edin

- Bebeğinize şarkılar söyleyin

- Yatak üstüne takılan oyuncakalrı kaldırın Aksi takdirde istenmeyen kazalar meydana gelebilir

5 aylık bebek nasıl beslenmelidir?

- Anne sütü veya mama vermeye devam edin

- Gerekli olmadığı takdirde bir yaşından önce inek sütü vermeyin

- Doktor katı gıdalara başlamanızı söylediyse her besini tek tek ve bir iki kaşıkla verin

- Bebeğiniz doyduğunu belirttiğinde yedirmeyi bırakın 

5 aylık bebeğin bakımı nasıl yapılır?

- Bebeğinizi yanlız başına bırakmayın

- Evinizi bebek için güvenli hale getirin

- Masa, sehpa gibi eşyaların sivri köşeli olmamasına dikkat edin

- Kablo gibi araç gereçleri ortadan kaldırın

 
Etiketler5 aylık bebek neler yapar?5 aylık bebekle nasıl oynanır?5 aylık bebek nasıl beslenmelidir?5 aylık bebeğin bakımı nasıl yapılır?
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