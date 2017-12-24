5 aylık asker banyoda ölü halde bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Antalya Hava Meydan Komutanlığı’nda meydana geldi. Antalya Hava Meydan Komutanlığı’nda askerlik yapan 23 yaşındaki Konya Ereğlili Muhammet Ülkü, dün arkadaşları ile birlikte banyoya girdi. Duş alan arkadaşları banyodan çıktıktan sonra Muhammet Ülkü banyoda kaldı. Uzun süre Muhammet’ten haber alamayan arkadaşları banyoya tekrar girdiklerinde onu yerde hareketsiz yatarken buldu. Arkadaşları durumu hemen nöbetçi komutana haber vererek, Ülkü en yakın sağlık kuruluşuna götürüldü. Burada sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Muhammet Ülkü’nün öldüğü belirlendi. Ailesi tarafından Antalya Adli Tıp Morgu’ndan alınan Muhammet Ülkü’nün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Konya’nın Ereğli ilçesine götürüldü.

Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gelen asker Muhammet Ülkü’nün yakınları, genç askerin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını söylediler.