5 astsubay gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde bulunan Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevli 5 astsubay, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Astsubaylar karayoluyla soruşturmanın yürütüldüğü Kocaeli'ye gönderildi.

5 AYRI ADRESE OPERASYON

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bu sabah, kentteki 5 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevli Üst Çavuş H.Ç., Astsubay Kıdemli Çavuş M.A.Y., Astsubay Kıdemli Çavuş F.O., Astsubay Kıdemli Çavuş S.T. ve Kıdemli Çavuş M.Ç. yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda çeşitli elektronik cihazlar ile cep telefonlarına el konuldu. Marmaris'teki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne getirilen 5 şüpheli, işlemlerinin ardından karayoluyla Kocaeli'ye gönderildi.