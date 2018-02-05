5 askerin şehit olduğu saldırıda 'Javelin' iddiası

ABD'nin binlerce TIR silah verdiği örgüte bu silahlardan da verdiği daha önce gündeme gelmişti. Ancak bu silahlardan daha etkili olan ve ileri teknoloji ürünü olarak gösterilen Javelinanti tank füzelerinin de örgüte verildiği, YPG'nin Rakka operasyonunda bu silahları kullandığı ortaya çıkmıştı.



ABD, TÜRKİYE'YE SATMAMIŞTI



Türkiye'nin de ABD'den Javelin anti tank füzesi satın almak istediği, ancak Pentagon'un buna yanaşmadığı da biliniyor.

Sabah'ın haberine göre; ABD'nin terör örgütü YPG'ye sayıları bini bulan tank savar füzesi verildiği, Afrin harekâtı sırasında da örgütün Türkiye'ye karşı Javelin, Milan ve Tow anti tank füzeleriyle saldırabileceği değerlendiriliyordu.

GÜDÜMLÜ FÜZE

Javelin anti tank füzesi, tanklara olduğu kadar helikopterlere karşı da kullanılıyor. Javelin, ateşlendikten sonra 150 metre kadar havaya yükselebiliyor ardından hedef aldığı tanka havadan dalış yaparak vurabiliyor.

"MENŞEİNİN ÖNEMi YOK VEREN ABD"

Terör uzmanı Abdullah Ağar ise Afrin'de devam eden harekat ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Ağar "5 askerimizi şehit eden anti tank füzesinin menşeinin bir önemi yok. Rus ya da Çin yapımı da olabilir. Ama o silahları, füzeleri ve mühimmatları PKK/PYD terör örgütüne veren ABD'nin ta kendisidi..." dedi.