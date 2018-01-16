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Konya'daki FETÖ operasyonunda 5 asker gözaltında

Konya’da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan askerlerin ifadeleri doğrultusunda 5 asker daha gözaltına alındı.

16 Ocak 2018 Salı 17:50
Konya'daki FETÖ operasyonunda 5 asker gözaltında

Konya'daki Fetullahçı Terör Örgütü operasyonunda gözaltına alınan askerlerin ifadeleri doğrultusunda 5 asker daha gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan bir kısım FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şahıslara yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadeleri doğrultusunda Konya 3. Ana Jet Üssünde görevli 5 hava astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin daha önceden belirlenen adreslerine jandarma ekiplerince baskın yapıldı. Operasyonda 5 hava astsubay yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Jandarmaya götürüldü.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 17:50
  1. Konya
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı
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