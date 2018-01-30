''5 ABD askeri öldürdük''

13 dakikalık video, Kunduz ilinin Çar Dere ilçesindeki ABD zulmünün ayrıntılarını inceliyor.

Taliban'nın açıklamasına göre; ''Meydana gelen çatışmalarda 5 Amerikan askeri, 21 Afgan askeri, 2 APC ve SUV tipi araçları'' etkisiz hale getirildi.

Taliban Hareketi, ABD’nin saldırılarında bir ilerleme kaydedemediği zaman ceza olarak evleri, medreseleri, okulları, camiler ve tarım arazilerini tamamen yok ettiğini ve kış şartlarında yüzlerce sivili yerinden etmeyi amaçladığını’ belirtti.

ABD’nin bölgedeki 46 köyü bombaladığı ifade edildi.