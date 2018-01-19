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5 ABD askeri çatışmada öldürüldü

Kuzey Afganistan’daki operasyonlarda Taliban’a bağlı Al-Emarah Haber, 5 ABD askeri ve 6 yerel komutan olmak üzere 12 düşman askerin öldürüldüğünü bildirdi.

19 Ocak 2018 Cuma 20:01
5 ABD askeri çatışmada öldürüldü

Afganistan’da Taliban Hareketi Kunduz ilinin Chahar Darah ilçesinde meydana gelen hava saldırılarından kaynaklanan saldırıyı püskürterek 5 Amerikan gücünü ve 12 Afgan askerini öldürdü ve birçoğunu da yaraladığını belirtti.

Taliban üyelerinden bir kişi hayatını kaybetti ve son birkaç gündür yapılan operasyonlarda iki kişi daha yaralandı.

Perşembe günü, Kunduz şehrinde Afgan askerinin yanında patlama meydana geldiği ve 4 askerin öldüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 20:01
  1. Afganistan
  2. Taliban Hareketi
  3. Kunduz
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