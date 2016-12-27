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'48 takımlı Dünya Kupası bana göre doğru değil'

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Dünya Kupası finallerinin 32 takımdan 48'e çıkarılma düşüncesine karşı olduğunu açıkladı.

'48 takımlı Dünya Kupası bana göre doğru değil'
Eklenme: 27 Aralık 2016, 17:04
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Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, FIFA'nın yeni uygulama fikrini eleştirdi.

56 yaşındaki futbol adamı, 2017 yılı hedeflerine yönelik demeci içinde Dünya Kupası finallerinin 32 takımdan 48'e çıkma düşüncesinin yanlış olduğuna vurgu yaptı. Löw, şu ifadeleri kullandı:

  • "Futbol günümüzde önemli kaliteli bir ürün. Bunun için futbolun kalitesi bozulmamalı. FIFA ve UEFA yeni uygulamalarını spor ve ticari açıdan tekrar gözden geçirmeli. Her iki federasyon futbolda dengeyi sağlamak için karar almalı. Futbolda patinaj yapmamalıyız. Buna çok dikkat etmeliyiz. Futbol artık çok hızlandı. Futbolcuların kendilerini yenilemeye ihtiyacı var. Eskiden futbolcular 35 yaşına kadar sahada top oynuyordu, günümüzde durum değişti futbolcular daha erken yaşlarda futboldan ayrılıyor. UEFA 2016 Fransa Şampiyonası'nda takım sayısını 16'dan 24'e çıktı. Şimdi FIFA 2018 yılında yapılacak Futbol Dünya Şampiyonası'nda takım sayısını 32'den 48'e çıkarmayı düşünüyor. 48 takım bana göre doğru bir karar değil."

 

 
EtiketlerAlmanyaFransa
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