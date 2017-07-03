4.8 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Total, İran ile 4.8 milyar dolarlık gaz anlaşması imzaladı. Habertürk'ün haberine göre Petrol bakanlığı, Fransız enerji devi Total'in yaptırımların hafifletilmesinden bu yana gerçekleşen en büyük dış ticaret anlaşmasında Pazar günü yaptığı açıklamada, İran'da bir offshore doğalgaz sahası geliştirmek için 4.8 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayacağını belirtti.

Bakanlık sözcüsü AFP'ye verdiği demeçte, "Güney Pars'ın 11. safhasının geliştirilmesi için yapılan uluslararası anlaşma, Petrol bakanlığı ve Total'in yöneticileri, Çinli şirket CNPC ve İranlı şirket Petroparların huzurunda Pazartesi günü imzalanacak" dedi.

Total, Kasım ayında Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) ve İran Petroparı'nın öncü ortağı olarak İran'la ön anlşma imzaladı.

Fransız şirketi, siteyi 4.8 milyar dolarlık (4.2 milyar avroluk) bir yüzde 50.1'lik payla işletecek.