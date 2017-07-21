46 yıl yaşamak istiyorlar 5 yaşına gelmeden ölüyorlar

Kongre öncesi yapılan genel Kurulda FIMA’nın yeni başkanı olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. İhsan Karaman, “Afrika’da ortalama ömür beklentisi 46 yıl. Ancak bu insanların her yıl 15 milyonu 5 yaşına gelmeden hayatını kaybediyor. Medeni dünya buna göz yummamalı” dedi

İnsanları gibi kaderi de kara olan ve ‘Kara kıta’ olarak adlandırılan Afrika’da yaşam mücadelesi veren 1,2 milyar kişinin sağlığına İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Afrika Sağlık Kongresinde’ çözüm arandı. Sağlık alanında Müslüman sağlık kuruluşlarının 1988 yılından beri örgütlü tek organizasyonu olan FIMA tarafından organize edilen kongrede konuşan yeni dönem Başkanı Karaman, dünyada büyüme ve lüks tüketimin sürekli artmasına rağmen Afrika’da ise açlığın arttığını söyledi. Karaman, “Beslenme bozuklukları hastalıkları artıyor. Bu insanlar 46 yaşına kadar yaşamak istiyor, fakat ne acıdır ki 5 yaşına gelmeden her yıl 15 milyonu hayatını kaybediyor. Modern dünya buna seyirci kalmamalı. Afrika’nın yeryüzünde kapsadığı alandan çok daha büyük oranda, insanların vicdanlarında yer tutması gerekiyor. İnanıyoruz ki kıtanın tamamına yönelik, insanlığın en azından ortak bir akıl, vizyon, strateji ve en önemlisi ortak bir vicdani hassasiyet benimsemesi mümkündür” dedi.

Afrikalı bakanlar 15 Temmuz’u unutmadı

Kongrenin açılışında konuşan Nijer Sağlık Bakanı Dr. Idı Illıassou Maınassara, Somali Sağlık Bakanı DrFawzıya Abıkar Nur, Sudan Sağlık Bakanı Bahar Idrıs Abu Garda, 15 Temmuz’un yıldönümünün hemen ardından Türkiye’de olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, “Türk insanının demokrasisine sahip çıkması meydanlara inmesi bir kahramanlık hikayesi ve dünyaya örnektir” ifadelerini kullandı. Yarın da devam edecek kongredeki paralel oturumlarda Türkiye’nin değişen Afrika yaklaşımından yardım sarmalına; beyin göçünden sağlıkta işgücüne kadar Afrika’nın yüzyıllardır değişmeyen insani sorunları tartışılıyor.

Kongreye katılım gösteren Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, 2002 yılında başlayan Sağlıkta Dönüşüm projesiyle Türkiye'nin ortaya koyduğu vizyonu Afrikalı katılımcılara aktardı. Sağlık alanında sağlanan başarının uluslararası kurum ve kuruluşlarca da tescillendiğini belirten Öğütken, Türkiye'nin diğer ülkelere teknik danışmanlık ve eğitim de verdiğini söyledi. Arama kurtarma alanında Avrupa'nın en büyük gönüllü timinin kurulduğunu da aktaran Öğütken, "UMKE 8 binin üzerinde gönüllü eğitilmiş personeliyle afetler ve olaylarda hemen organize olarak havalimanlarında buluşuyor. Acil durumlarda hemen müdahale ediyor" dedi. 20 dost ülkeyle tecrübe paylaşımı yaptıklarını belirten Öğütken, "15 ülkeden 361 sağlık personeline simülasyonlarla eğitim verildi. 11 ülkeyle hasta protokolü yaptık. Sudan'da 729 personelimiz görev yapıyor. Bunların 29'u hekim. Somali'de ise 861 personelimiz görev aldı. Burada ise 246 hekimimiz görevde. Sudan'da 272 bin 378 muayene, 5 bin 5 ameliyat yaptık. Somali'de ise 236 bin hasta muayene edildi" şeklinde konuştu.