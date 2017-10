4,6 milyar TL’lik rekor gelir lideri değiştirdi

İş modelini data ve dijital servisler üzerine kuran ve 2 yılı aşkın bir süredir yatırımlarını bu alanlarda yoğunlaştıran Turkcell, bu sonuçlarla, 2018 yılı sonu için belirlediği sektörün lideri olma hedefine, bu yılın üçüncü çeyreğinde ulaşmış oldu.



Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 2015 yılında liderlik için 2018 sonunu işaret ettiklerini ifade ederek, “Müşterilerimizin teveccühü sayesinde 2017 yılı bitmeden bu hedefimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sektörümüzü, müşterilerimizin hayatında daha fazla değer yaratan data ve dijital servislerin büyüteceğini en erken gören telekomünikasyon şirketlerinden biriyiz. Bu öngörümüzün doğruluğunun finansal ve operasyonel sonuçlarımızla da kanıtlanması bize cesaret veriyor. Dünya çapında tüm operatör kullanıcılarına hitap eden küresel servislerimizle, müşterilerimizin hayatında daha fazla yer almaya, ihtiyaçlarına daha zengin özelliklere sahip çözümlerle cevap vermeye devam edeceğiz. ” dedi.



İSTANBUL – Telekom sektörünün veri ve dijital servislerle büyüyeceği öngörüsü ve bu çerçevede yapılan yatırımlar, Turkcell’i, hedeflerine beklenenden 1 yıl önce taşıdı. Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarında yüzde 25,7 büyümeyle 4,6 milyar lira gelir açıklayan Turkcell, topla gelirde telekomünikasyon sektörünün lideri oldu.



2017 yılının 9 aylık finansal rakamlarını paylaşan Turkcell Grubu, hem gelir hem de FAVÖK’te tüm zamanların en yüksek sonuçlarına ulaştı. Üçüncü çeyrekte grup bazında gelirde yüzde 25,7 büyüyen şirket, FAVÖK marjını yüzde 35,5’e taşıdı. Şirketin grup kârı da yıldan yıla yaklaşık dörde katlanarak 601 milyon TL olarak gerçekleşti. Turkcell Grubu yılın ilk 9 ayında 26,6 büyüme ile 13 milyar TL ciroya, yüzde 38,2 artışla 4.5 milyar TL FAVÖK’e ve yüzde 34,6 FAVÖK marjına ulaştı.



1 yılda 2,4 milyon net abone kazandı, mobilde her 2 müşteriden biri dijital servis kullanıcısı oldu



Turkcell, Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 döneminde, 5 çeyrektir devam eden müşteri kazanımını sürdürdü. 473 bin mobil müşteri kazanarak 34,6 milyon aboneye ulaştı. Mobil abonelerin yüzde 50’den fazlası ses, data ve Turkcell’in en az bir dijital servisini aktif olarak kullandı. Bir başka deyişle, her iki mobil aboneden biri, Turkcell’in dijital servislerini de kullanmayı tercih etti. Fiber kullanıcı sayısı 39 bin artarak 1,2 milyona, TV+ kullanan müşteri oranı da fiber müşteri bazının yüzde 42,3’üne ulaştı.



Artan faturalı müşteri bazı ve üstün şebeke deneyimi sayesinde daha fazla data ve dijital servis kullanımıyla mobil tarafta ARPU geçen yıla göre yüzde 11,2 artarak 32,8 TL oldu. Sabit bireysel ARPU ise yüzde 3,7 büyüme ile 53,5 TL’ye ulaştı. Turkcell, dijital servis kullanımının da altyapısı olan 4.5G yolculuğunda da çarpıcı büyüme rakamları elde etti. 4.5G Türkiye nüfusunun %84’ünü kapsar hale geldi. Dijital servislerin de etkisiyle 4.5G kullanıcılarının ortalama data kullanımı 6GB oldu.



Müşteri bazındaki genişleme, dijital servisler ve artan data kullanımı, finansal büyümenin ana etkenleri arasında yer aldı. Turkcell gelirlerinin %67’si data ve dijital servislerden geldi. Dijital servislerdeki gelir büyümesi yıllık bazda %175’i buldu.



Dijitalleşen işimizle ekonominin büyümesine de katkı sağlıyoruz



Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell’in, artık kendini “dijital operatör” olarak tanımladığına dikkat çekerek, son 3 aylık dönemde şirketin bu alanda attığı önemli adımların da altını çizdi. “Müşterilerimizin her türlü iletişim ihtiyacını dijital servisler ve mobil internetle karşılayabildiğimiz ve tamamen mobil veri üzerine inşa ettiğimiz Lifecell markamızı Türkiye’de kullanıma sunduk. Güvenli ve kolay üye girişi ve güvenli ödeme seçenekleriyle donattığımız e-ticaret platformumuzu hayata geçirdik; Türkiye’de e-ticaret pazarının gelişimine katkıda bulunmayı hedeflerimizin arasına aldık. Son olarak Türkiye’nin yerli arama motoru Yaani’yi de tüm internet kullanıcılarının beğenisine sunduk; Türkiye’nin kendi verisini işleyebilen ve değere dönüştürebilen ülkeler arasında yer alması için önemli bir adım attık. Turkcell olarak yarattığımız katma değerin müşterilerimiz nezdinde gittikçe artan şekilde kabul görmesi, bu sayede Türkiye ekonomisi için de dijital alanda yeni büyüme kaynaklarının ortaya çıkması, bizi son derece memnun ediyor” dedi.



Terzioğlu, dijital servisler dünyasındaki belli başlı gelişmeleri de şöyle özetledi:



4,2 milyon aktif kullanıcıya ulaşan Türkiye’nin en yenilikçi anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma uygulaması BiP’e eklediğimiz yeni özellik sayesinde kullanıcılar 6 kişiye kadar aynı anda görüntülü görüşme yapıyor. BiP üzerinden ödeme altyapı sisteminin de hayata geçmesiyle bilinmeyen numara sorgulama gibi ücretli servisler de sunuluyor. Türkiye’nin en çok bilinen ve kullanılan yerli dijital müzik platformu fizy’e bu çeyrekte 10 milyon yeni şarkı ekleyerek içerik zenginleştirdik. Uygulamanın indirilme sayısı 12,4 milyona, dinlenen şarkı sayısı da günde ortalama 8 milyona ulaştı. Dijital yayıncılıkta en popüler platform olan Dergilik üzerinden geçtiğimiz çeyrekte günde 120 bin dergi ve gazete okundu. Artan yayın sayısıyla her geçen gün daha büyük bir kitleye ulaşan Dergilik’te 335 dergi ve 16 gazete yer alıyor.



Turkcell, bu sonuçlar kapsamında 2017 yılı için yüzde 21-23 gelir büyümesi, yüzde 33-35 FAVÖK marjı hedefini korudu. Turkcell Grup operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranının ise yüzde 19-20 olması planlanıyor.