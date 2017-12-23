﻿450 mağazasında damat giydirecek

Damat, Tween ve D’S Damat markalarını bünyesinde bulunduran Orka Holding, her ay farklı ülkelerde ortalama 10 mağaza açtığı 2017’yi, yurtdışında 160 mağaza ile kapatıyor. Holdingin patronu Orakçıoğlu, 2018’de ciroyu 750 milyon liraya, çalışan sayısını 3 bin 400’e, mağaza sayını da 450’ye çıkarmayı hedefliyor.

Moda perakendesinde çeyrek asrı aşan köklü tecrübeye sahip Orka Holding, sahibi olduğu Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yurt dışında 73 ülkede 160 mağazaya ulaşan ve her ay farklı ülkelerde ortalama 10 mağaza açma başarısı gösteren Orka Holding, giriş yaptığı her pazarda liderliğe oynuyor.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, hedeflerini şöyle sıraladı:

-Türkiye’de 30 yıl önce markalı ihracat yapan ilk birkaç firmadan biri olduk. Şu anda ihracattaki kilogram fiyatımız ile İtalya’yı geride bıraktık. İtalya’nın hazır giyim ihracatındaki kilogram fiyatı 45-55 dolar arasında. Grup olarak biz de bir markamızda 65 dolar, diğer bir markamızda ise 90 dolardayız.

İTALYA’DA DA VARIZ

-Dünya markalarının en güçlü olduğu pazar olan İtalya’da aynı zamanda çok başarılı bir durumdayız. 2 yıl önce girdiğimiz İtalya’da markalarımıza gösterilen ilgi çok büyüdü. Her yıl 3-4 kat büyüyoruz.

-Bütün dikkatimizi yurt dışı büyüme hedeflerimize verdik. Herhangi bir pazara giriş yaptığımızda ya lider ya da ilk 3 arasında olmayı hedefliyoruz. Bu yıl özellikle Avrupa’da hedeflerimiz büyük. İtalya’daki mağaza sayımızı 18’e çıkardık. Ayrıca, İtalya’da çok güçlü olan bir distribütörden gelen teklif üzerine Milano’da showroom açtık.

-Almanya’da da büyümeye devam ediyoruz. 2018 yılı sonunda Almanya’da 12 mağazaya ulaşmış olmayı planlıyoruz. İspanya’daki 2 mağazamıza ek olarak bu yıl Madrid’de 350 metrekare büyüklüğünde bir Flagship mağaza açtık. Romanya’da hala lideriz ve hedefimiz buradaki mağaza sayımızı 14’e çıkarmak. Büyüme planlarımız Avrupa ile sınırlı değil. Ayrıca Arjantin, Şili, Meksika ve Peru gibi çok önemli pazarlara da açıldık.

HEDEFİMİZ YURTDIŞI

-Portekiz ve İran’da da varız. Ayrıca Fildişi Cumhuriyeti’nin başkenti Abidjan’da da bir mağaza açtık. Rusya’daki 24’üncü mağazamızı Kazan’da, Pakistan’daki 3’üncü mağazamızı ise Lahor’da açtık. Şu anda bütün dikkatimizi yurtdışı büyüme hedeflerimize vermiş durumdayız. Girmeyi hedeflediğimiz birçok pazar var ve halihazırda bulunduğumuz pazarlarda da gelişme ve büyüme planlarımızı hızla gerçekleştiriyoruz.



