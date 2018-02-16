45 milyar $’lık koridor tamamlanıyor

İki kıta ve altı ülkeden geçen Güney Gaz Koridoru'nda sona yaklaşıldı. Şahdeniz 2 yatağı, Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan projenin son durumu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de masaya yatırıldı. Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 4. Bakanlar Toplantısı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Güney Gaz Koridoru'nun önemli safhalarının tamamlandığını belirterek, projenin 45 milyar doları aşan yatırımla üretimden nihai tüketiciye kadar büyük bir değer zinciri oluşturduğunu söyledi. Albayrak, TANAP'ın ilk test çalışmalarına geçen ay başlandığını ve temmuzdan önce hattın açılışının gerçekleştirileceğini aktardı. Albayrak, TANAP'ın Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve Milli Enerji ve Maden Stratejisi açısından da önemli ve hayati bir proje olduğunu vurguladı.



BU FIRSATI KULLANALIM

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların Avrupa ve dünya pazarlarına taşınması için de en makul ve en rasyonel alternatif olduğunu söyleyen Albayrak, "Tüm uluslararası taraflara çağrıda bulunuyorum. Gelin bu fırsatları iyi kullanalım. Bölgedeki ihtilafları, belirsizlikleri daha da artıracak gerilimler yerine kazankazan usulünü uygulayalım" dedi.

Albayrak, son dönemde Doğu Akdeniz'de önemli gelişmeler yaşandığına işaret ederek, şöyle konuştu: "Türkiye, özellikle Doğu Akdeniz başta olmak üzere uluslararası hukuktan kaynaklı tüm haklarını sonuna kadar kullanmakta kararlı. Deniz yetki alanlarımız sınırları içinde önümüzdeki dönemde daha etkili bir sismik ve sondaj faaliyeti göstereceğiz. Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türklerinin haklarının da destekçisi ve savunucusu olacaktır. Kıbrıs meselesinde ilk günden beri sağduyu ile yapıcı ve adil bir çözüm için sorumluluk alan bir politika yürütülmektedir. Türkiye'nin barış ve huzur öncelikli yaklaşımı, hiçbir zaman pasiflik olarak görülmemelidir. Adada tarafların huzur ve refahı için ortaya konulan bu yaklaşıma rağmen bugün karşılaştığımız fotoğraf, bir oldu bitti çabasıdır. Eğer Kıbrıs Türkleri, adanın zenginliklerinin paylaşılmasında yok sayılacaksa, Türkiye bunun sonuna kadar karşısında olacaktır."



​ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ



Enerji Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edildi. Görüşmede, iki ülkenin hayata geçirdiği Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP), Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Hattı gibi projeler ele alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev, TANAP projesinin tamamlanmak üzere olduğunu, yakın zamanda Şahdeniz 2 yatağından çıkarılacak doğalgazın bu hatla aktarılacağını bildirdi. Bakan Albayrak da geçen ay TANAP'ta ilk test çalışmalarına başladıklarını hatırlattı.



BİR DİZİ GÖRÜŞME YAPTI



Bakan Albayrak, AB Komisyonu Enerji Birliği Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Gürcistan Başbakan Birinci Yardımcısı Dimitri Kumsishvili ve BP Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Sorumlusu Gary Jones ile de görüştü.



TANAP İMZASI TARİHİYDİ



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de 2012'de TANAP'a imza atılmasının tarihi bir olay olay olduğunu belirterek, Güney Koridoru'yla bu hatla sadece Azerbaycan doğalgazının değil, Hazar'ın doğusundaki ülkelerin de enerji kaynaklarının taşınacağını kaydetti. Aliyev, projede gelinen durumla ilgili, "TANAP'ın yüzde 95'e yakını, TAP'ın da yüzde 66'sı tamamlandı" bilgisini verdi.



Projelerin kaçta kaçı bitti?

% 95

Güney Kafkasya Boru Hattı

% 95

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hatt

% 66

Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP).