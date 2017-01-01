45 km'lik altın proje

Bakan Arslan, 7 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve”çılgın proje” olarak adlandırılan Kanal İstanbul Projesi için netleşen son bilgileri kamuoyuna şu sözlerle açıkladı:

-Bütün çalışma ve veriler ışığında 5 farklı güzergâh üzerinde yoğunlaştık. Şimdi de tespit ettiğimiz alternatif üzerinde çalışmalara devam edeceğiz.

-Güzergâh; Küçükçekmece, Sazlıdere, Durusu Hattı yani yaklaşık 45 kilometrelik bir alan olarak belirlendi. 3. havalimanına göre konumu Küçükçekmece’den girişi olarak belirlendi.

-Göl ve deniz tabanından çıkacak kazı malzemeleri, dolguda kullanılması dahil tüm hususlar değerlendirmiştir.

-En kuzeyde D-20 Karayolu, ki 3. Havalimanı’nın bulunduğu yerden 14 kilometresini bitirip hizmete vermiştir, Çatalca’ya kadar 3 gidiş 3 geliş şeritli hale getirilme çalışması da ağustos ayında bitirilmiş olacak. Marmara tarafındaki 3 tane geçişi Marmaray’da olduğu gibi batırma tüple Küçükçekmece Gölü’nün altından geçirmeyi hedefliyoruz. Kanal İstanbul’dan kaynaklı yarma yaptığımızdan viyadük gerektiren geçişler olmayacak.

-Bundan sonra artık çalışmalarımız Küçükçekmece, Sazlıdere, Durusu üzerinden devam ettirilecek. Bu sene içinde yap işlet devret modeli ile karma bir model ile ihale sürecini bitirip, kazma vurmayı hedefliyoruz.

MALİYETİ NE OLACAK?

“En kolay en temiz Kanal İstanbul ile birlikte su yolu taşımacılığını da dikkate aldığımızda etrafındaki kentsel dönüşümü de yapacağız” diyen Bakan Arslan, dev projenin finansal büyüklüğü konusunda ise ’’O kadar büyük bir projede finansal bir rakam daha bitirmeden sizi de bizi de yanıltabilir. Ama Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük projesi’’ ifadelerini kullandı.

İŞTE KANAL İSTANBUL'UN HİKAYESİ

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Çılgın Proje’ olarak açıkladığı Kanal İstanbul’un yeri konusunda, yıllardır spekülasyonların ardı arkası kesilmedi. İlk açıklamanın üzerinde tam 6.5 yıl geçti. O dönemde hayal gibi görünen dev proje şimdi adım adım hayat bulacak.

Mart 2013’te kaleme aldığım yazımda, ‘’Gittim, gördüm, tartıp ölçtüm ve açıklıyorum: Kanal İstanbul Silivri’den değil, Kayabaşı üzerinden geçecek hatla Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece’nin kesişme noktası Tahtakale’den geçecek’’ diye belirtmiştim. Aynı yazının devamında ’’ …KANAL İSTANBUL, Küçükçekmece Gölü’nden başlayıp, Sazlıdere aksından devam ederek Karadeniz’e ulaşacaktır… Yani yılların atıl semti Altınşehir asıl şimdi ALTINŞEHİR olacak…’’ ifadeleriyle önemli bir tespitte bulunmuştum.

BU SONUCA NASIL VARILDI?

* Kanal aksında yer alan arazilerin büyük bir bölümü hazineye aitti.

* Bölgede hasılatı milyar doları bulan projelere imza atan inşaat şirketleri hem kazandı hem de kazandırdı.

* O dönemde sayın Erdoğan’ın helikopterle 3. Havaalanı bölgesini keşfi sırasında söz konusu komşu bölge de tarama alanı içindeydi.

* Projenin yanı başından geçecek metro ve hızlı tren projesi bu dinamikliği tetikleyen diğer unsurlar.

* Kanalın su derinliği yaklaşık 25 metre, su yüzeyinde genişlik 145 -150 metre civarında olacak.

* Boğaz trafiğini rahatlatacak, riski azaltacak.

* Yine teknik bilgiler verelim: Kanal İstanbul’un uzunluğunun, kuzeyde Karaburun arkasından Durusu Barajına kadar 2700 mt, Durusu Barajı üstünden geçişi 2000 mt, Sazlıdere Barajına kadar 11.500 mt, Sazlıdere barajı üzerinde 12.500 mt, Sazlıdere barajı ile Küçükçekmece Gölü arasında 6.800 mt, Küçükçekmece Gölü üzerinde 7.500 mt ve Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi arasında 500 metrelik kara parçası olmak üzere 43.500 mt olacağı tahmin ediliyor.

1-) Şahintepe, Güvercintepe ve Altınşehir’inde içinde bulunduğu toplam 44 Bin 442 dönüm alan ”Rezerv Yapı Alanı” içine alındı. (Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, 31.05.2012 tarihli Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Daha sonra Küçükçekmece Gölü, Başakşehir’in önemli bir bölümü ve Arnavutköy ilçe sınırlarında büyük bir alan, “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlendi.

2-) Bölgede Kayaşehir’de TOKİ tarafından inşa edilmiş ve edilmekte olan 65.000 konut ve Kiptaş tarafından tamamlanmış birçok proje bulunmakta. İlk kararda Şahintepe, Güvercintepe ve Bahçeşehir kapsam alanında değilken, bu bölgeler daha sonra alınan kararlarla rezerv yapı alanları kapsamına eklendi.

3-) KİPTAŞ, yıllar sonra büyük bir proje ile Bahçeşehir’de Kanal İstanbul’a en yakın noktada proje üretimine başlamak üzere kollarını sıvadı.3 yılda 4 bin konutluk VADİTEPE projesini bitirdi. Şimdi bu projede son 150 daire sahiplerini bekliyor.

4-) O günden bugüne Bakanlık bürokratları, masalarına konan raporları ciddi bir şekilde inceledi, analizlerini yaptı… Özellikle projenin maliyetini Silivri –Çatalca aksıyla kıyasladı… Ve ortaya daha düşük bir maliyet çıktı.

5-) Kayaşehir merkezli 1.5 milyonluk yeni şehir ile bahçekent ve beklenen bio şehir gibi projeler bölgenin dinamik alt yapısının birer sembolü olarak gündeme geldi. Bunlardan sadece bio şehir askıya alındı. Bu projenin de 2019 yılında gündemde gelmesi bekleniyor.

6-) Dönemin Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar’a, bir toplantıda Ispartkule’ye ulaşım başta olmak üzere neden yatırım yapılmıyor? sorusuna karşılık ‘Ispartakule’de evi olan kazançlı çıkacak’ mesajını vermişti.

7-) Bölgede boğaz köprüsüne benzer iki ya da üç köprünün inşası gündeme gelebilir. Bunlardan birisi Mahmutbey gişelerinin 7. kilometresine yani Altınşehir bölgesinin tam önüne inşa edilebilir. Çünkü viyadük yüksekliği o bölgede oldukça düşük.

8-) Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy hattında bulunan tüm plan ve projeler, ilgili belediyeler ve kurumlar tarafından TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmiş ve bir bir onaylanmıştı. O günlerde uzmanların yaptığı açıklamalar bu görüşlerimizi fazlasıyla destekliyordu.

9-) Riskli olan teknik konular arasında akıntı meselesi öne çıkıyor… Uzmanlar, Kanal İstanbul’da seyir emniyetini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla Karadeniz’deki akıntıların şiddetinin Kanal İstanbul’a etkisinin ne olacağı, Kanaldaki akıntı hızının ne kadar olacağı ve akıntı sisteminin nasıl olacağına ilişkin çalışmaların yapılması gerekliliğine vurgu yapıyor.

NEREDEN NEREYE?

Karadeniz ile Marmara Denizi’ni oluşturulacak bir boğazla birbirine bağlama düşüncesi, 16. Yüzyılda ortaya atıldı. 1500’lü yıllarda Osmanlı Devleti’nin hayata geçirmeyi planladığı 3 büyük projeden biri Sakarya Nehri ve Sapanca Gölü’nü Karadeniz ve Marmara’ya bağlamaktı. 1550 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Mimar Sinan ve Nicola Parisi tarafından hazırlıklara başlanmasına rağmen savaşlardan dolayı bu projenin hayata geçmesi iptal edildi. 20 yıl önce konu rahmetli Bülent Ecevit tarafından gündeme getirildi. İki yıl önce de ‘Çılgın proje’ adıyla Erdoğan dillendirince herkes Çatalca’ya, Silivri’ye hücum etti. Şimdi ise 5 yıl önce de belirttiğim gibi geleceği satın aldığını sananların elinde patlamak üzere olan binlerce dönüm arazi var.

EN GÖZDE SEMT: ISPARTAKULE

Kanal İstanbul’un geçtiği ilçeler ve komşuları ise Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt olarak sıralanıyor. Bunlar arasında yerleşik düzeni olanların yanı sıra son 8 yılda büyüyen semtler de mevcut. Ispartakule de bunlardan birisi. Bizim Grup Gayrimenkulün Yeni Akit için yaptığı son ekspertiz raporunda kanalın geçtiği güzergâh üzerinde gelişim sürecini hızla devam ettiren Ispartakule bölgesinde öne çıkan sitelerde ikinci el daire fiyatları ve kira rakamları şöyle şekilleniyor:

KANALA KOMŞU YENİ PROJE

Emlak Konut GYO güvencesiyle Sıtar İnşaat, Aslan Yapı ve Torkam İnşaat ortaklığında inşa edilen Ebruli Ispartakule projesi geçen hafta gerçekleştirilen lansmanla satışa sunuldu. Cazip alım seçeneklerinin yer aldığı projede dairelerin metrekare başlangıç fiyatı ise 3 bin 500 TL olarak belirlendi. 600 milyon TL’lik yatırım bedeliyle inşa edilen proje, 4 katlı konaklar ve 28 katlı bloklardan oluşuyor. Ebruli Ispartakule, lansman dönemine özel avantajlı fiyatların yanı sıra Emlak Konut GYO’nun yeni kampanyası dahilinde konut alıcılarına yüzde 10 peşin, 84 ay 0 faizle taksitlendirme imkanı sunuluyor.

BÖLGE NASIL ŞEKİLLENECEK?

- Güvercintepe, Ziya Gökalp, Başak ve Başakşehir Mahalleleri ile Sanayi Bölgesi ve Kayaşehir bölgesinin kanalın doğusunda kalacak. Şahintepe, Tahtakale (Ispartakule) ve Bahçeşehir Mahalleleri ise batısında kalacak. Kısacası kanal Altınşehir’in içinden geçecek ve Sazlıdere barajını geçip Karaburun’da Karadeniz’e açılacak.