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45 kişilik otobüste 78 mülteci yakalandı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde, 45 kişilik otobüste 78 mülteci yakalandı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 22:40
45 kişilik otobüste 78 mülteci yakalandı

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük - Çerkeş Karayolu İsmetpaşa Mahallesi mevkiinde yapılan uygulamada şüpheli gördükleri H.D. isimli şahsın yönetimindeki 34 FF 2696 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Jandarma ekipleri 45 kişilik otobüs içerisinde 78 mülteci ile karşılaştı. Kastamonu’nun Tosya ilçesinden Kocaeli’nin Gebze ilçesine götürüldüğü tespit edilen 49’u Afganistan, 23’ü Pakistan ve 6’sı Myanmar uyruklu biri çocuk biri kadın toplam 78 göçmen Jandarma ekipleri tarafından yapılan işlemlerinin ardından Eskipazar Spor Salonuna gönderildi. Olayda kullanılan otobüse el konularak 2 bin 37 TL para cezası uygulandı.

Ele geçirilen göçmenlerin işlemleri devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 22:40
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