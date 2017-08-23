45 günlük süre tartışması… Uzmanlar tedirgin ‘Katliam olur!’

Balıkların yumurtlaması ve yeni üreme alanları bulması için 137 gündür süren av yasağı 1 Eylül’de son bulacak. Büyük balıkçılar yeni sezona hazırlanırken, ışıkla avcılığın 45 gün serbest bırakılması bilim insanlarını ve pek çok balıkçıyı tedirgin ediyor. 8 bin vatlık ışık kaynaklarıyla yapılacak avın Marmara Denizi’ndeki canlı çeşitliliğini olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.

Çevresinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Çanakkale gibi büyük sanayi şehirlerini ve yaklaşık 30 milyon insanı barındıran Marmara Denizi’nde sadece 10-12 tür balığın avlanabildiğine dikkat çeken bilim insanları, ışıkla avcılığın verebileceği zararı anlatan bir yazıyı Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’na gönderdi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Eroldoğan, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Metin ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak, balıkları satha yaklaştıran güçlü ışık kaynaklarının ekosistem üzerindeki olumsuz etkisinin altını çizdi.

‘Aşırı baskı yaratır’

Prof. Dr. Meriç Albay, “Sürü oluşturan balıklar, gırgır teknelerindeki ışık kaynağı ile cezbedilerek bir araya toplanıyor. Dağınık balık sürülerinin bir araya toplandığı bu uygulama uzun yıllar yasaktı. Ancak hamsi veriminin düşeceği iddiasıyla 46 günlüğüne ışıkla avcılık serbest bırakıldı. Marmara, hamsi kadar ekonomik değeri olan palamut, istavrit ve lüferin de göç yolu üzerindedir. Böylesine hassas bir ekosistemde ışıkla avcılığın yapılması pek çok balık türü için aşırı av baskısı oluşturacaktır” dedi.

‘Katliama neden olur’

İstanbul Su ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal ise ışıkla avcılığın Marmara‘da balık katliamının önünü açacağını ve tek iç denizimizi dönülmez sorunlarla baş başa bırakacağını belirtti. Kartal, “Işıkla avcılık Marmara Denizi’ni yok etmenin diğer adıdır. Geçen yıl kaçak ve ışıkla avcılıkla yeterli mücadele edilemedi. Bu sezon da ışıkla avcılığın serbest bırakılması yok olma aşamasındaki Marmara Denizi ekosistemini hiçe saymaktır” dedi.

Yasak için buluştular



Marmara Denizi’nde ışıkla balık avcılığının tekrar yasaklanmasını isteyen balıkçılar ve bilim insanları İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nde bir araya geldi. Ülkemizde yaklaşık 20 bin balıkçı teknesi 1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’ demeye hazırlanırken, Marmara Denizi için rakamlar çok ürkütücü. Uzmanlar, 20 yıl önce 50’nin üzerinde balık türünün avlandığını belirtti. Şimdilerde ise sadece palamut, istavrit, lüfer, çinekop, hamsi, çaça, sardalya, mezgit, tekir, kefal, levrek, vatoz ve kıraça gibi türler bulunuyor.