45 derecelik sera sıcağında oruç tutuyorlar

Antalya'nın Aksu ilçesindeki seralarda domates, salatalık, biber, kavun gibi ürünler yetiştiren üreticiler, haziran ayında gün ortasında 45 dereceyi aşan sıcaklıktaki seralarda oruç ibadetlerini yerine getiriyor.

Üreticilerin hasat için mesaisi sahurdan sonra başlayıp saat 10.00'a kadar devam ediyor. Aşırı sıcak nedeniyle öğleden sonra 15.00'e kadar ürünleri toplamaya ara veren çiftçiler, ardından seralarda çalışmaya devam ediyor.

Sıcaklığın dışarıda 30-35, seralarda 40-45 dereceyi bulduğu Antalya'da, sera üreticileri sıcaklığın yanı sıra yüksek nem altında da alın teri dökerek oruçlarını tutuyor.

Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde 10 dönümlük serasında domates üreten 41 yaşındaki Turan Şahin, sıcak dönemde seralarda çalışmanın çok zor olduğunu dile getirdi.

Ramazan döneminde sahur yapıldıktan sonra saat 05.00 gibi seralara geçildiğini anlatan Şahin, "05.00 gibi havanın aydınlanmasıyla beraber çalışmaya başlıyoruz. Saat 10.00'a kadar domates topluyoruz. 10.00 gibi seralarda sıcaklık çok yükseliyor, 40 dereceyi geçti mi bırakıyoruz. Saat 15.00-15.30 gibi tekrar hasada başlıyoruz" diye konuştu.

Orucu evlerinde açtıklarını, iftardan hemen sonra saat 21.30 gibi sebze-meyve haline hareket ettiklerini belirten Şahin, erkeklerin sahuru halde yaptıklarını söyledi.

Şahin, "Gece halde araçlarımızın yanında kalıyoruz, saat 02.00-03.00 gibi satışlarımız başlıyor. Biz erkekler halde sahurumuzu simit ve poğaça ile yapıyoruz. Ailelerimiz burada çalışmaya devam ediyor. Biz de mallarımızı sattıktan sonra boş kasalarımızı alıyoruz ve tekrar burada ürünlerimizi hasat etmeye devam ediyoruz" dedi.

Domates üreticiden kilogramı 10 kuruş ila 1 liradan çıkıyor

Kış dönemi eksi derecelerde don tehlikesine karşı seralarda nöbet tuttuklarını, ramazan döneminin de hasat dönemi olduğunu kaydeden Şahin, "Ramazan ayları 3-4 yıl daha yoğun hasat dönemine denk gelecek. Bereketli sofralarda ramazanımızı geçireceğiz, inşallah işlerimiz daha da açılacak, biz üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Seralarda bir kişinin günlük kokteyl domates olursa 500 kilogram, sofralık domates olursa 1 tona kadar domates topladığını ifade eden Şahin, domatesin üreticiden kilogramı 10 kuruş ile 1 lira arasında değişen fiyattan satıldığını bildirdi.

37 yaşındaki Alime Şahin ise saat 02.00 gibi kalkıp sahur için yemek hazırladığını, sabah namazının ardından da domates toplamaya başladığını söyledi.

Şahin, "Sabah namazından saat 10.00'a kadar domates topluyoruz. Sonra ara verip 15.00-16.00 gibi tekrar başlıyoruz. Çocuklar da yardımcı oluyor. Her gün aileden biri erken çıkıp yemek hazırlıyor. Seralarda sıcaklık çok yüksek oluyor, ramazan döneminde açlık hissetmiyorum ama susuyorum" dedi.

Serasında kavun yetiştiren Aksulu üretici Ahmet Şenyurt ise sıcak havalarda hasadın zor olduğunu, bu nedenle günün en serin saatlerinde çalışmaya gayret ettiklerini dile getirdi. Şenyurt, "Seraların içi çok sıcak oluyor, bu nedenle ramazan döneminde susuzlukla çalışmak biraz zor oluyor" diye konuştu.