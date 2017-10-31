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44 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Amasya'da faaliyet gösteren bir Kur'an kursundan 44 öğrenci, yemek yedikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

31 Ekim 2017 Salı 02:32
44 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Amasya'da bir Kur'an kursunda yemek yedikten sonra rahatsızlanan 44 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde faaliyet gösteren Büyükağa Hafızlık Kur'an Kursu'nda bazı öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerinin başlaması üzerine durum kurs yöneticilerine bildirildi.

Yurt görevlileri, rahatsızlanan 44 öğrenciyi araçlarıyla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Bu öğrencilerin, mevlit yapılan bir evden getirilen tavuklu pilavı yediklerini söylemesi üzerine araştırmalar bu yönde yoğunlaştırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastaneye gelen Amasya Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencileri ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 02:32
  1. gıda zehirlenmesi
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