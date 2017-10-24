43 mülteci yakalandı

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkhan Kara Durmuşlu Mahallesi’nde 23 FP 045 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Kısa süreli kovalamaca sonucunda durdurulan araçta Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 43 Suriye uyruklu mülteci yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınan 43 mülteciye daha sonra Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde parmak izi ve GBT sorgulaması yapıldı. Sürücü Y.D. (33) jandarmada ifadesinin alınmasının ardından adliye sevk edildi.