43 milyon dolara 3 oy

Kritik oylama, 21 Aralık'ta yapıldı. Ertesi gün, yani 22 Aralık'ta, Palau adlı ülke, ABD İçişleri Bakanlığı'ndan 3 milyon dolar aldı. Bu paranın, yıllık planlanan yardımın dışında olduğu anlaşıldı.

Yine aynı gün, aynı Bakanlık, Mikronezya'ya 6,3 milyon dolar vereceğini vurguladı. Dünya Bankası da Marshall Adaları'na 34 milyon dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı. Yani ABD, 3 oy için 43,3 milyon dolar harcadı.

MARSHALL ADALARI DÜNYA BANKASI'NDAN 34 MİLYON DOLAR

MİKRONEZYA 6.3 MİLYON DOLAR

PALAU EKSTRA 3 MİLYON DOLAR