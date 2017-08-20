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43 ilde oto pazarlarına operasyon düzenlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 43 ilde 66 noktada eş zamanlı olarak, çalıntı ve aranan araçların bulunmasına yönelik operasyon başlatıldı. Türkiye genelinde ilk kez oto pazarlarına bu denli kapsamlı gerçekleştirildiği öğrenildi. Operasyona çok sayıda personel katılıyor.

20 Ağustos 2017 Pazar 22:45
43 ilde oto pazarlarına operasyon düzenlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, çalıntı ve aranan araçların bulunmasına yönelik 43 ilde, 66 noktada eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ülke genelinde 43 ilde 66 noktada eş zamanlı olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, çalıntı ve aranan araçların yakalanması için planlı operasyon başlatıldı.

Denetimler kapsamında oto pazarlarında uygulama başlatan ekipler, bir tarafdan araçların plaka bilgilerini sorgularken, diğer taraftan ruhsat ile araçların şasi ve motor bilgilerinin aynı olup olmadığını sorguluyor.

Sabah saat 09.00 itibari ile başlayan ve 19.00'a kadar sürecek olan denetimlerin, Türkiye genelinde ilk kez oto pazarlarına bu kadar kapsamlı gerçekleştirildiği öğrenildi. Operasyona çok sayıda personel katılıyor.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 22:45
  1. Türkiye
  2. Sabah
  3. Emniyet Genel Müdürlüğü
  4. oto pazarı
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