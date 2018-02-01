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43 ilde dev operasyon! Örgüte büyük darbe... 120 kişi...

Konya merkezli 43 ilde FETÖ operasyonunda örgütün TSK'deki elemanlarına mahrem imamlık yaptıkları iddiasıyla 120 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 09:13
43 ilde dev operasyon! Örgüte büyük darbe... 120 kişi...

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan askeri personele ’mahrem imamlık’ yaptıkları ileri sürülen 120 kişi hakkında ’FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak’ suçlarından yakalama kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 58 şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı ’Bylock’ kullanıcısı olduğu belirtildi. Gözaltıların olduğu ve operasyonun devam ettiği ifade edildi.

Şüphelilerin örgüt içerisinde, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında görev yaptıkları ileri sürüldü.

Örgüt içerisinde yer alan ümitçinin, bağlantısını koparmış kişileri tekrar örgüte kazandırmak için görevlendirilen kişi olduğu belirtildi. Şehir dışı talebe mesulünün ise, askeri lise ve harp okulu öğrencilerine okuldan mezun oluncaya kadar iki haftada bir öğrenim gördükleri şehre giderek örgütsel faaliyet yaptıran ve öğrenci ile 8 yıl boyunca bire bir ilgilenen kişi olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 09:13
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