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42 yıl sonra son kez çıktı

Ülkenin yakın tarihinde önemli yer tutan Sefir gazetesi, 42 yılın ardından son kağıt baskısını çıkardı

42 yıl sonra son kez çıktı
Eklenme: 31 Aralık 2016, 18:11
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Lübnan'ın yakın tarihinde önemli bir yere sahip 42 yıllık "Es-Sefir" gazetesinin maddi sorunlar sebebiyle yayın hayatına bugünden sonra yalnızca dijital ortamda devam edeceği belirtildi.

Basın sektörünün zor durumda olduğu Lübnan'da birçok gazetede işten çıkarmalar yaşanırken, ülkenin en köklü gazetelerinden Sefir de bugün son kağıt baskısını çıkardı. 

Kağıt baskısına son vereceğine yönelik ilk haberi 10 Aralık'ta "Yolun sonuna geldik" başlığıyla okuyucularına duyuran gazete, bugün "Vatan artık Sefir'siz" manşetiyle çıktı. Gazetenin, bundan sonra dijital ortamda okuyucularıyla buluşmaya devam edeceği belirtildi.

Sefir gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başeditörü Telal Selman, mart ayında yaptığı açıklamada gazetenin kapanacağını belirtmiş ancak daha sonra bir finansman bulunduğunu duyurmuştu.  

YETKİLİLERE "HAREKETE GEÇİN" ÇAĞRISI

Öte yandan Lübnan Gazeteciler Sendikası da son yıllarda basın sektöründe yaşanan sıkıntılara ilişkin bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, devlet yetkililerine medya kuruluşlarının kötüleşen durumuna karşı harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.  

Bir süredir basın sektöründe ekonomik krizin yaşandığı Lübnan'da birçok basın yayın organı çalışanlarında azaltmaya gidiyor. Son olarak En-Nahar gazetesi ekonomik sıkıntıları neden göstererek yaklaşık 50 çalışanını işten çıkarmış, El-Ahbar ve Müstakbel gazetelerinde de benzer şekilde bu ay içinde işten çıkarmalar olacağı duyurulmuştu.

Uzun yıllar haber üretimi ve basın özgürlüğü konusunda Arap dünyasında etkin rol oynayan Lübnan'da hali hazırda faaliyette olan Arapça, Fransızca ve İngilizce yayın yapan yaklaşık 10 gazete bulunuyor.  

dünyabülteni  

 
EtiketlerEn-Nahar gazetesilübnan"Es-Sefir"
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