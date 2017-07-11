42 ülkeye ihraç ediyor! Türkiye'de bu işi yapan tek kişi...

Sivas’ta cenaze hizmetleri üzerine sanayi üretimi yapan bir firma tam 42 ülkeye; klimalı tabut ve ceset yakma fırını başta olmak üzere; cenaze aracı, kadavra havuzu, tekli ve çoklu morg üretip satıyor. Firma, ceset yakma fırını için yurt içinden ve yurt dışından sipariş alıyor. Yurt dışından gelen yoğun siparişleri karşılamakta ise güçlük çekiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan firma sahibi Volkan Korkmaz faaliyetleri kapsamında özellikle yurt dışından yoğun sipariş aldıklarını ifade edip, “Şuanda 42 ülkeye klimalı tabut gönderiyoruz. Ortadoğu ülkelerinde yoğunlukta olmak üzere Avrupa ülkelerine de gönderiyoruz. En çok satış yaptığımız üç ülke Avusturya, Hollanda ve Almanya. Eskiden mevsimsel şartlara göre satışlarımız farklılık gösteriyordu. Kış aylarında satışlarımız azalmaktaydı. Ancak son yıllarda yılın her ayı morg ihtiyacı yaşandığından klimalı tabut satışlarımız da mevsimsel farklılıklara göre satışlarımızda değişiklik olmuyor. Tekli, çoklu morgların yanı sıra kadavra havuzları ve krematoryum da üretiyoruz” dedi.

YAKILMAK İSTEYEN 3 MİLYON KİŞİ VAR

Korkmaz, ceset yakma fırını (krematoryum) üretiminde dünyada beş Türkiye’de ise tek firma olduklarını belirtip, ilginç görülse de Türkiye’de öldükten sonra yakılmak istediklerini krematoryum inşası için talepte bulunan 3 milyon kişi bulunduğunu söyledi. Korkmaz, “Kadavra havuzları ve krematoryum satışlarında dünyada 5. Türkiye’de ise tek firmayız. Aynı zamanda cenaze nakil aracı ve kurşun geçirmez konteyner hastaneler üretiyoruz. Krematoryum ceset yakma fırını anlamına geliyor. Türkiye’de yoğun bir talep var. Kullanımının önünün açılması için yaklaşık 3 milyon imza toplanıp talepte bulunuldu. Gayri Müslimlerin bu yönde talepleri var. Ateizm derneklerinin de talepleri var. Yurt dışından yoğun talep alıyoruz. Ancak Türkiye’den de talepler var" diye konuştu.