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42 maçta 33 gol atan yıldız golcü mesaj gönderdi! ''Bırakın Beşiktaş'a gideyim''

Golcü futbolcu Vagner Love Alanyaspor'a mesaj gönderirek Beşiktaş'a transferinde kolaylık sağlanmasını istedi.

23 Ocak 2018 Salı 11:41
42 maçta 33 gol atan yıldız golcü mesaj gönderdi! ''Bırakın Beşiktaş'a gideyim''

Cenk Tosun'u Everton'a satan Beşiktaş, forvet transferi konusunda çalışmaları hızla sürdürüyor. Siyah beyazlılar, Chicharito, Slimani, Vagner Love gibi isimlerle temas halinde.

Yayıncı kuruluşta yayınlanan programda Şansal Büyüka, Kartal'ın forvet transferindeki son durumu anlattı. Büyüka, "West Ham'da forma giyen Chicharito'nun kiralık bedeli kendi maaşı biraz fazla gibi ama olma ihtimali var. Slimani'nin ise olma ihtimali yok gibi..." sözleriyle 2 futbolcu hakkında bilgi verdi.

Usta gazeteci, Beşiktaş'ın Vagner Love görüşmesindeki bilgileri de aktardı:

Vagner Love hocasına giderek "İyi bir teklif aldım, 36 yaşındayım ve böyle bir şansı bir daha yakalayamam. Bırakın beni Beşiktaş'a gideyim" demiş. Fikret Orman ile Alanyaspor başkanı arasında bir görüşme olmuş. Benim aldığım istihbarata göre Alanya 5 milyon Euro istemiş, Beşiktaş 2,5 milyon Euro vermiş. Arada yarı yarıya fark olduğu kesin. Vagner Love Beşiktaş'a gider mi? Gitme ihtimali var.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 11:41
  1. Vagner Love
  2. Beşiktaş
  3. Alanyaspor
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